ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 29. April 2020

Woche 18/20Donnerstag, 30.04.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:9.35 ZDF.reportageDie Haushaltsauflöser Was vom Leben übrig bleibt Deutschland 201710.05 Volkssport Rad-Klau! Deutschland im Kampf gegen Fahrraddiebe Deutschland 201810.50 ZDF.reportageStöbern, Sammeln, Schnäppchen jagen Das Geschäft mit dem Trödel Deutschland 201911.20 ZDF.reportageRäum dein Leben auf! Wenn Profis Ordnung machen Deutschland 202011.50 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 201812.35 ZDF.reportageDeutschland kocht Zwischen Gulaschkanone und Sternestress Deutschland 202013.05 Die Akte TutanchamunDer Tod des Pharao Deutschland 201513.50 Apokalypse ÄgyptenDas Geheimnis der Pyramide Großbritannien 201914.35 Apokalypse ÄgyptenDas Massengrab der Krieger Großbritannien 201915.20 Terra XDie Kelten Europas vergessene Macht Deutschland 201616.05 Terra XDie Kelten Kampf um Gallien Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XFaszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 201522.25 Terra XFaszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 201723.10 Terra XFaszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 201523.50 Terra XFaszination Universum Ohne Limit Deutschland 20170.35 heute journal1.05 Terra XFaszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 20161.45 Terra XFaszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 20162.30 Unser UniversumTechnik im All USA 20143.15 Unser UniversumStärker als die Sonne USA 20144.00 Unser UniversumSind wir allein im All? USA 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Woche 19/20Montag, 04.05.Bitte Programmänderung und Neue Beginnzeiten beachten:1.15 ZDF-History9/11 - Was geschah am 11. September 2001 Deutschland 2018 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte um 01.15 Uhr - entfällt!2.00 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 20162.45 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 20173.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 20184.15 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente4.45 ZDF-HistoryDie großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017Dienstag, 05.05.5.30 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)