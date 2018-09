ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 28. September 2018

Mainz (ots) -Woche 40/18Samstag, 29.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.45 Chemiewaffen - Europas Geschäft mit dem TodFrankreich 20186.30 Tödliche Wissenschaft - Chemische und biologische WaffenGroßbritannien 20167.15 Verschwörung oder WahrheitMH17 - Abschuss über der UkraineUkraine 20168.00 ARTE Re:Radikalisierung in BosnienIslamisten auf dem Vormarsch8.30 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 20179.15 Special Air Service - Englands geheime KriegerEinsatz im Golfkrieg9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.00 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 201810.45 Frontal 21-DokumentationDie Tricks der FleischpanscherWie aus Wasser und Abfall Wurst wirdDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:14.20 ZDFzeitPommes, Chips & Co. - Wie gut sind Kartoffelprodukte?Der große Test mit Nelson MüllerDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 201722.25 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Salami, Tütensuppen & Co.Deutschland 201723.10 ZDFzeitNelson Müllers Essens-CheckWie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?Deutschland 201823.55 Rotes Gold - Die Geheimnisse der TomatenindustrieFrankreich 20180.40 Rivalen: Pepsi und Coca-ColaFrankreich 20141.25 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 20182.10 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium2.50 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 20173.35 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen KodakSingapur 20164.20 Firmen am Abgrund: Nintendo - Die Spiele-LegendePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell