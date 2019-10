ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 28. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 44/19Dienstag, 29.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.40 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox9.25 Scientology - Auf der Spur mysteriöser TodesfälleDeutschland 201610.10 Kampf um die WahrheitDer mysteriöse Tod des Jeremiah Duggan10.55 TäterjagdDer Fall Nathalie Villermet11.40 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201612.10 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 201612.40 ZDF-HistoryAngst vor Tod und Teufel. Die Geschichte des AberglaubensDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:18.45 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-LinieFrankreich 2018"Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Kleinigkeiten ganz groß"entfällt19.30 Böse BautenHitlers Architektur im Schatten der AlpenDeutschland 2016"Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Bewegte Zeiten" entfällt20.15 Böse BautenHitlers Architektur an Nord- und OstseeDeutschland 2018"Pioniere: Siegeszug der Düsenjets" entfällt20.55 Böse BautenHitlers Architektur - Spurensuche in München und NürnbergDeutschland 2015"Pioniere: Stahlkrieg an der Ruhr" um 21.00 Uhr entfällt21.40 Böse BautenHitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur AutobahnDeutschland 2017"Geistesblitze - Geniale Erfindungen: Auf Leben und Tod" um 21.45Uhr entfällt22.25 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsMythos "Alpenfestung"Deutschland 2012"Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug" um 22.30 Uhrentfällt23.05 ZDFzeitGeheimnisse des Zweiten WeltkriegsDas Geheimnis von U 513Deutschland 2012"Hightech für den Alltag: Aufzug, Rolltreppe & Co." um 23.15 Uhrentfällt23.50 Die Geheimprojekte der NazisDeutschland 2017"Hightech für den Alltag: Heizung, Kühlschrank & Co." um 24.00 Uhrentfällt0.35 heute journal1.00 ZDF-HistoryDie Krake - Die Geschichte der StasiDeutschland 20181.45 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 20192.30 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20183.15 ZDF-HistoryDer Untergang der SowjetunionDeutschland 20164.00 ZDF-HistoryKGB - Moskaus geheime MachtGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell