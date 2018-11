ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. November 2018

Mainz (ots) -Woche 50/18Dienstag, 11.12.Bitte Programmänderungen beachten:9.00 Hightech-Gangster - Kokain per U-Boot und ein Kasino-Raub"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder" entfällt9.45 Hightech-Gangster - El Chapos spektakuläre Flucht"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer" entfällt10.30 Hightech Gangster - Ein Computergenie und der Secret Service"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch" entfällt11.15 Hightech-Gangster - Kaiserin Sisis geraubte Juwelen"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle:Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmergänzung beachten:14.15 Countdown zum Zweiten WeltkriegTäuschung - September bis Dezember 1937Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 12.12.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:8.30 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltTödliche TechnikDeutschland 2017"Mördern auf der Spur: Der Serienkiller" entfällt9.15 Der Fall Patrick MackayGroßbritannien 201510.00 Der Newall-FallGroßbritannien 201310.45 Der Fall Rebecca ThorpeGroßbritannien 201411.30 Der Fall Brian LewisGroßbritannien 201312.15 Der Fall Joanna DennehyGroßbritannien 201513.00 ZDFzoomTrump und Putin: Komplott gegen Amerika?USA 201813.45 ZDFzeitSupermächte - Russlands Rückkehr?Deutschland 201814.30 ZDF-HistoryVon Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine FrauDeutschland 201715.15 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 201816.00 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 201816.45 Kasachstan - Größenwahn und Krise"Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden" entfällt17.30 Reiseführer in die DiktaturWeißrussland, Kasachstan und Tadschikistan"Moskau extrem - Party, Skins und Sowjetkult" entfällt18.15 Wladiwostok - Russlands Boomtown am Pazifik19.00 Erdogans Türkei - Von der Demokratie zur Diktatur?19.45 Kampf gegen AtomschmugglerTerrorgefahr durch schmutzige Bomben23.15 Operation Yellow BirdDie Geheimdienste und der Tian'anmen-Aufstand"Dollar Heroes - Devisen für den Diktator" entfällt( weiterer Ablauf ab 24.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell