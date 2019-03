ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. März 2019

Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Woche 15/19Dienstag, 09.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:12.45 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 2016"ZDF-History: First Ladies - Die sanfte Macht im Weißen Haus"entfällt13.30 ZDF-HistoryKönigskinder - Nachwuchs im Hause WindsorGroßbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 11.04.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:20.15 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeEin Film von Stefan EblingDeutschland 2019"Migration - Das große Missverständnis" entfällt21.00 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer22.30 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 201823.15 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere0.00 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße HausGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/19Mittwoch, 17.04.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:1.15 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 2019"Migration - Das große Missverständnis" entfällt2.00 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer3.30 Das vergessene Amerika - Eine Stadt kämpft ums ÜberlebenUSA 20184.15 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere4.45 Der Anti-Trump - Senator John McCainUSA 2018Donnerstag, 18.04.Bitte Programmänderungen beachten:12.15 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 2018"Migration - Das große Missverständnis" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen beachten:13.45 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht"Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer" entfällt14.30 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 2016( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 17/19Sonntag, 21.04.Bitte Programmänderung beachten:4.15 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie zehn PlagenGroßbritannien 2017"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: War Jesus verheiratet?"entfälltWoche 18/19Mittwoch, 01.05.Bitte Programmänderung beachten:19.30 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 2015"The Cost of Cotton" entfällt( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Donnerstag, 02.05.Bitte Programmänderung beachten:10.15 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 2018"The Cost of Cotton" entfällt( weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen )Woche 19/19Mittwoch, 08.05.Bitte Programmänderung beachten:17.15 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 2018"The Cost of Cotton" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell