ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 27. Juli 2018

Donnerstag, 28.06.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.50 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 201713.35 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 201514.20 Falsche Versprechen?So lassen wir uns manipulierenDeutschland 201815.05 Jagd nach HeroinAmerikas Mittelschicht auf DrogeUSA 201616.35 The Wanted - Auf VerbrecherjagdHeroin-Dealer im VisierGroßbritannien 201517.20 ZDF.reportageVorsicht, Taschendiebe!Fahnder im EinsatzDeutschland 201717.50 ZDF.reportageDie Multi-Kulti-CopsAuf Streife mit Atakan und NadjaDeutschland 201618.20 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 201519.05 The Wanted - Auf VerbrecherjagdDrogenrazzia in OldhamGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 19.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 201723.10 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 20170.40 Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardtmit Joe BauschDeutschland 20161.25 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 20162.10 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 20172.55 Abzocke in DeutschlandKartelle auf Kosten der KundenDeutschland 20153.40 Tatort InternetStalker, Dealer, Betrüger - die neuen TricksDeutschland 20154.25 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 2017