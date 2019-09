ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. September 2019

Mainz (ots) -Woche 39/19Donnerstag, 26.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 ZDF-HistoryDie Welt am Abgrund - Die heiße Phase des Kalten KriegesDeutschland 20175.50 Frontal 21-DokumentationDer große BetrugWie Kriminelle und Terroristen Europa plündernDeutschland 20196.35 planet e.: Abgassünder DieselFreie Fahrt in den ExportDeutschland 20197.05 ZDFzoomDie Lüge vom sauberen LKWAbgas-Betrüger und ihre DreckschleudernDeutschland 20177.35 ZDF.reportageRennstrecke AutobahnZoff ums TempolimitDeutschland 20198.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.05 ZDF.reportageDie StaumacherStraßenbauer im EinsatzDeutschland 20148.35 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel9.25 Crash CopsDas Verkehrsunfall-KommandoDeutschland 201610.05 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 201510.50 Polizei im EinsatzBrennpunkt BerlinEin Film von Chris LinkeDeutschland 201911.35 Frontal 21-DokumentationMein Haus, mein Kiez, mein ClanWem gehört Neukölln?Deutschland 201912.20 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehenDeutschland 201913.05 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Lidl-StoryDeutschland 201813.50 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Bahlsen-StoryDeutschland 201814.35 Rivalen: Pepsi und Coca-ColaFrankreich 201415.20 ZDFzeitNo-Name oder Marke?Der große Lebensmittel-Test mit Nelson MüllerNutella, Kellogg's und KerrygoldDeutschland 201916.05 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Aldi-StoryDeutschland 201716.50 Leschs KosmosVorsicht, Zucker! - Die verborgene GefahrDeutschland 201717.20 Firmen am Abgrund: Lego - Das Baustein-Imperium18.05 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen KodakSingapur 2016( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XFaszination UniversumDer Urknall: Das Rätsel des AnfangsDeutschland 201822.25 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 201623.10 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 201623.50 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten GrenzeUSA 20151.45 Geheimnisse des KosmosDie Vermessung der GalaxieUSA 20152.30 Der Mars - Reiseführer zum Roten PlanetenGroßbritannien 20183.15 Mysterien des WeltallsWann begann die Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 20144.00 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 2010( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell