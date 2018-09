ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. September 2018

Mainz (ots) -Woche 39/18Dienstag, 25.09.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:1.05 Das Schweigen der HirtenMissbrauch in der KircheFrankreich 20181.50 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen2.35 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 20183.20 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 20174.05 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 2017"Tödliche Rennen - Raser in der Stadt" entfälltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell