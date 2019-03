ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. März 2019

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Woche 13/19Dienstag, 26.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Schüsse auf dem PetersplatzWer wollte den Papst ermorden?Deutschland 20156.20 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi7.05 ZDF-HistoryDie dunklen Geheimnisse des VatikansDeutschland 20187.50 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im FadenkreuzEine Super-Kanone für Saddam Hussein8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Der Fall Carol ParkGroßbritannien 20149.20 Der Fall Jonathan VassGroßbritannien 201310.05 Der Fall Joanna DennehyGroßbritannien 201510.50 Der Fall Peter MooreGroßbritannien 201511.35 Der Fall Gemma McCluskieGroßbritannien 201412.20 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks13.05 ZDF-HistoryDer Größte - Muhammad AliDeutschland 201913.50 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201714.35 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201815.25 Geheimes Russland - Moskaus UnterweltenDeutschland 201716.10 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 201816.55 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: Der ReichstagDeutschland 201817.40 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 201818.10 Die Science-Fiction-ProphetenIsaac Asimov: Roboter und galaktische ImperienUSA 201118.50 Die Science-Fiction-ProphetenH. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der WeltenUSA 201119.35 Die Science-Fiction-ProphetenJules Verne: Visionär der ModerneUSA 2011( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.40 heute journal1.10 UFOs Declassified - Die GeheimaktenVerfolgungsjagd am HimmelUSA 20171.55 UFOs Declassified - Die GeheimaktenZum Abschuss freigegebenUSA 20172.40 UFOs Declassified - Die GeheimaktenPanik in L.A.USA 20173.20 UFOs Declassified - Die GeheimaktenAlarmstufe RotUSA 20174.05 Mysterien des WeltallsIst Gott eine Idee von Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 20144.50 Mysterien des WeltallsInvasion der AliensMit Morgan FreemanUSA 2010Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell