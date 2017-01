ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 04/17Donnerstag, 26.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF.reportageDie ElbphilharmonieHamburgs JahrhundertbauwerkDeutschland 20176.10 ZDF.reportageSchönheitskur für Queen Mary IIEin Kreuzfahrtschiff wird überholtDeutschland 20166.40 ZDF.reportageHamburger Hafen - Zollkontrolle!Große Pötte, viele VersteckeDeutschland 20147.10 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und Sinn7.50 Die FeuerwacheAlarm in HamburgDeutschland 20138.40 Atemnot, Ausschlag, LebensgefahrAllergien auf dem VormarschDeutschland 20169.20 Die Akte VW - Geschichte eines SkandalsDeutschland 201610.55 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und RennpisteDeutschland 201611.40 Die TruckerImmer gegen die Uhr12.20 Die TruckerSchwere Last auf Achse13.05 Leschs KosmosGeldgier - Wahnsinn mit MethodeDeutschland 201513.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Steinskulpturen der OsterinselGroßbritannien 201414.25 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie BundesladeGroßbritannien 201415.05 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201615.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 201616.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 201417.20 Terra XDie Botschaft der 12. EtruskerstadtDeutschland 201018.05 Terra XTod am KeltenhofDer Fürst vom GlaubergDeutschland 201018.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:3.10 Deutschland, deine MarkenBeck'sDeutschland 20153.55 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die C&A-StoryDeutschland 20164.40 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Tchibo-StoryDeutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell