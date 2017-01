ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 25. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 05/17Samstag, 28.01.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:Beginnzeitkorrekturen:22.25 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 201423.10 Terra XGoldrausch am YukonDeutschland/Kanada 201123.55 Mythen-JägerDas Rätsel der "Spider Rocks"Großbritannien 20140.40 Mythen-JägerDas verschollene Schiff in der WüsteGroßbritannien 20141.20 Mythen-JägerDer Kelch von ValenciaGroßbritannien 20142.05 Mythen-JägerDer Stab des MoseGroßbritannien 20142.50 Mythen-JägerDie Teilung des Roten MeeresGroßbritannien 20143.35 Mythen-JägerDas Rätsel um Salomos TempelGroßbritannien 20144.20 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 2011_____________________________________________________________________Sonntag, 29.01.Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:5.30 Der Fall Rupp - Ein deutscher JustizskandalMördern auf der Spur - Wenn Ehemänner Morden um 5.30 Uhr - entfällt!6.10 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 20166.40 The Wanted - Auf VerbrecherjagdEinsatz rund um die UhrGroßbritannien 20157.25 The Wanted - Auf VerbrecherjagdAutoknackern auf der SpurGroßbritannien 20158.05 Mördern auf der SpurDer SerienkillerDeutschland 20168.35 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrektur:22.25 ZDFzeitVorsicht Verschwörung!Offizielle Wahrheiten und was wirklich dahinter stecktDeutschland 2012( weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen )Beginnzeitkorrekturen:1.55 American Terrorist - Vom Versagen der GeheimdiensteUSA 20153.20 Die Bin Laden-VerschwörungWie starb der Top-Terrorist wirklich?3.50 ZDF-HistoryOsama bin Laden - die privaten Papiere des TerrorfürstenDeutschland 20164.35 Whistleblower - Der Preis der WahrheitDeutschland 2016_____________________________________________________________________Montag, 30.01.Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:5.15 15 Minutes of Fame: Confused Travolta / Evolution der GIFsDeutschland 20165.30 Verschwörung auf dem PrüfstandDie 9/11-Experimente7.00 ZDF-HistoryDeutschland, deine Fußball-HeldenDeutschland 2012Einfach clever: Wie Tiere denken um 07.00 Uhr - entfällt!7.45 ZDF-HistoryDeutschland, deine SchlagerEinfach clever: Wie Tiere denken um 07.45 Uhr - entfällt!8.30 ZDF-HistoryRosenkriege - Wenn aus Liebe Hass wirdDeutschland 2012Einfach clever: Wie Tiere denken um 08.30 Uhr - entfällt!9.15 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 2016Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 9.15 Uhr - entfällt!10.00 ZDF-HistoryDie sieben größten Lügen der GeschichteDeutschland 2011Wie Tiere fühlen um 10.00 Uhr - entfällt!10.45 ZDF-HistoryDie großen Flüche der GeschichteDeutschland 2012Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 10.45 Uhr - entfällt!11.30 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 2015Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 11.30 Uhr - entfällt!12.15 ZDF-HistoryDie Büchse der Pandora - Krieg und ErfindungDeutschland 2016Geistesblitze - Geniale Erfindungen um 12.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Geheimnis MenschDie ZukunftGroßbritannien 201423.10 Leschs KosmosLiebe - das Märchen von der freien WahlDeutschland 201623.35 Leschs KosmosDuftstoffe: Kampf um die flüchtigen Schätze der NaturDeutschland 20160.05 Leschs KosmosDie geheime Macht der FarbenDeutschland 20160.30 Leschs KosmosDie Heilkraft der WunderDeutschland 20151.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Steinskulpturen der OsterinselGroßbritannien 20141.45 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie BundesladeGroßbritannien 20142.30 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 20163.10 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 20143.55 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 20164.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 2016____________________________________________________________________Dienstag, 31.01.Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:5.20 Terra XDie Botschaft der 12. EtruskerstadtDeutschland 20106.05 Terra XTod am KeltenhofDer Fürst vom GlaubergDeutschland 20106.45 Mythen-JägerDie geheimnisvolle GoldmineGroßbritannien 2014ZDF-History: Freude am Töten? um 07.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:13.30 Terra XDie Botschaft der 12. EtruskerstadtDeutschland 2010Napoleon - Die wahre Geschichte um 13.30 Uhr - entfällt!14.15 Terra XTod am KeltenhofDer Fürst vom GlaubergDeutschland 2010Napoleon - Die wahre Geschichte um 14.15 Uhr - entfällt!15.00 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Heilige LanzeGroßbritannien 2014Napoleon - Die wahre Geschichte um 15.00 Uhr - entfällt!15.45 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Suche nach dem Heiligen GralGroßbritannien 2016Napoleon und die Deutschen um 15.45 Uhr - entfällt!16.30 ZDF ExpeditionMission X - Lohn des SchreckensDeutschland 2006Napoleon und die Deutschen um 16.30 Uhr - entfällt!17.15 ZDF ExpeditionMission X - Wettlauf der GigantenDeutschland 2006Napoleon und die Deutschen um 17.15 Uhr - entfällt!18.00 Die ErkenntnisjägerRevolutionäre der PhysikDeutschland 2014Napoleon und die Deutschen um 18.00 Uhr - entfällt!18.45 ZDF ExpeditionMission X - Sieg über den HöllenbergDeutschland 2006Waterloo - Napoleons letzte Schlacht - um 18.45 Uhr - entfällt!19.30 Terra XMission X - Durchbruch bei SuezDurchbruch bei SuezDeutschland 2006Mythos Wellington - Der Held von Waterloo um 19.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Spuren des KriegesNormandie 194422.25 Spuren des KriegesHiroshima 194523.10 Apokalypse VerdunBlutiger AngriffFrankreich 201623.55 Apokalypse VerdunTödliche IllusionFrankreich 20160.40 heute-journal1.05 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel1.50 Die AbschlepperEine Familie mit Haken2.35 Die AbschlepperGuido räumt auf3.15 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und RennpisteDeutschland 20164.00 Die FeuerwacheAlarm in HamburgDeutschland 2013(weiter im Ablauf wie vorgesehen)____________________________________________________________Mittwoch, 01.02.Programmänderung:13.00 Mythen-JägerDer verlorene Stamm IsraelsGroßbritannien 2014Leschs Kosmos - Goldrausch in der Tiefsee um 13.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 201522.25 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 201523.10 Schätze des alten ÄgyptenDas Geheimnis der großen Pyramide23.50 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des Tutanchamun0.35 heute-journal1.00 ZDF ExpeditionMission X - Lohn des SchreckensDeutschland 20061.45 ZDF ExpeditionMission X - Wettlauf der GigantenDeutschland 20062.30 Die Pioniere AmerikasGeld macht Politik3.10 Die Pioniere AmerikasZeitenwende3.55 Geschichte der TechnikKalender, Zeitzonen & Co.Großbritannien 20144.40 Geschichte der TechnikBrillen, Teleskope & Co.Großbritannien 2014____________________________________________________Donnerstag, 02.02.Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:5.25 ZDF ExpeditionMission X - Sieg über den HöllenbergDeutschland 20066.15 Terra XMission X - Durchbruch bei SuezDurchbruch bei SuezDeutschland 20067.00 Leschs KosmosGeldgier - Wahnsinn mit MethodeDeutschland 20157.30 Geschichte der TechnikTrinkwasser, Kanalisation & Co.Großbritannien 20148.15 Geschichte der TechnikFotografie, Laser & Co.Großbritannien 20149.00 Revolutionäre der WissenschaftDie großen Fragen9.45 Revolutionäre der WissenschaftEs werde Licht10.30 Geschichte der TechnikSchallplatte, Telefon & Co.Großbritannien 201411.15 Geschichte der TechnikKühlschrank, Klimaanlage & Co.Großbritannien 201412.00 Die ErkenntnisjägerRevolutionäre der PhysikDeutschland 201412.45 Crystal Meth: Die Horror-DrogeDeutschland 201415 Minutes of Fame: Notes of Berlin um 12.45 Uhr - entfällt!13.30 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko?Großbritannien 201414.15 Jagd nach HeroinAmerikas Mittelschicht auf DrogeUSA 201615.45 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in DeutschlandPolizist in 12 Wochen um 16.00 Uhr - entfällt!16.30 Brennpunkt EisenbahnstraßeDeutschland 201617.15 ZDF.reportageDie Multi-Kulti-CopsAuf Streife mit Atakan und NadjaDeutschland 201617.45 ZDF.reportageStress im KiezDie Antänzer vom Kottbusser TorDeutschland 201618.15 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201718.45 Streitfall IslamDeutschland und seine MuslimeDeutschland 201619.30 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 201420.15 Recht ohne Gesetz?Blutrache, Familienehre, ParalleljustizDeutschland 201621.00 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?ZDFzeit: Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?ZDFzeit: Mehr Ausländer, mehr Kriminalität? Um 21.00 Uhr - entfällt!21.45 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte22.25 Rocker in DeutschlandEine Rebellion beginntDeutschland 201623.10 Rocker in DeutschlandEine Szene rutscht abDeutschland 201623.55 Rocker in DeutschlandClubs im KriegDeutschland 20160.40 heute-journal1.10 Geheimnisse des Kalten KriegesWettlauf um die MegabombeDeutschland 20151.55 Geheimnisse des Kalten KriegesWelt am AbgrundDeutschland 20152.35 Deutschlands KriegerDie Bundeswehr und ihre Minister: Manfred WörnerDeutschland 20163.20 Geheimnisse des Kalten KriegesSchlachtfeld EuropaDeutschland 20154.05 Geheimnisse des Kalten KriegesDer nukleare OverkillDeutschland 20154.50 Geheimnisse des Kalten KriegesDas letzte GefechtDeutschland 2015_____________________________________________________________________Freitag, 03.02.Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 201622.25 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 201623.10 ZDF-HistoryBreslau - Brennpunkt der GeschichteDeutschland 201623.55 ZDF-HistoryDie zwei Leben des Helmut SchmidtDeutschland 20160.40 heute-journal1.05 ZDF-HistoryHelmut Kohl - Triumph und TragödieDeutschland 20151.50 ZDF-HistoryDie zwei Leben der Hannelore KohlDeutschland 20142.30 ZDF-HistoryFranz Josef Strauß und der MilliardendealDeutschland 20153.15 ZDF-HistoryDie sieben größten Lügen der GeschichteDeutschland 20114.00 ZDF-HistoryDie großen Flüche der GeschichteDeutschland 20124.40 ZDF-HistoryDie großen Mauern der GeschichteDeutschland 2015