ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 24. September 2019

Mainz (ots) -Woche 39/19Mittwoch, 25.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.15 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesDie Anfänge der Forensik10.05 Das Vermächtnis des Sherlock HolmesLogik und Kriminalistik10.45 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201711.30 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie Whitechapel-MordeGroßbritannien 201712.10 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201712.55 planet e.: Die Plastik-RevolutionKonzepte gegen die Kunststoff-FlutDeutschland 201913.25 Apokalypse Abfall - Deutscher Müll für die WeltDeutschland 201814.25 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet15.10 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit ElektromüllDeutschland 201615.40 Leschs KosmosDie Plastik-Zeitbombe: Wege aus der KriseDeutschland 201916.10 Leschs KosmosFische - mehr als nur fette BeuteDeutschland 201816.40 ZDFzeitKlimawandel - Die Fakten mit Harald LeschDeutschland 201917.25 Mysterien des WeltallsDie Erde nimmt ihre Wunder zurückMit Morgan FreemanUSA 201618.50 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 201718.50 Police Patrol - Gefährliches PflasterAuf dem Fluss( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 201922.25 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 201923.10 Dokumentarfilm in ZDFinfoWildlands - Bolivien und die Macht des Kokains0.25 auslandsjournal - die dokuMachtkampf um Venezuela - Ein Land am AbgrundVenezuela 20190.55 heute journal1.25 Geheimnisse des Kalten KriegesDas letzte GefechtDeutschland 20152.10 Geheimnisse des Kalten KriegesDer nukleare OverkillDeutschland 20152.55 Geheimnisse des Kalten KriegesWelt am AbgrundDeutschland 20153.40 Geheimnisse des Kalten KriegesWettlauf um die MegabombeDeutschland 20154.25 Geheimnisse des Kalten KriegesSchlachtfeld EuropaDeutschland 2015