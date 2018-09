ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 24. September 2018

Mainz (ots) -Woche 39/18Dienstag, 25.09.Beginnzeitkorrekturen:5.35 Das Ende unseres SonnensystemsGroßbritannien 20166.20 Super-Vulkane im AllGroßbritannien 20177.05 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten GrenzeUSA 20157.50 Terra Xpress XXLGeheimnisse des Himmels8.35 Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Terra XDer Dino-PlanetT-Rex und seine Brüder22.25 Sternstunden der EvolutionDer Anfang von allemGroßbritannien 201723.10 Sternstunden der EvolutionUntergang und NeubeginnGroßbritannien 201723.55 Sex in der Steinzeit0.40 heute journal1.05 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 20181.50 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 20172.35 Sex for Sale in Japan - Das Geschäft mit Minderjährigen3.20 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 20174.05 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 20154.50 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und SinnPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell