ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 21/18Donnerstag, 24.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Rätselhafte Tote - Die mysteriöse MoorleicheDeutschland 20146.10 Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der InkaDeutschland 20146.55 ZDF.reportageDealer, Drängler und VermissteEinsatz im PolizeihubschrauberDeutschland 20147.25 Die TruckerImmer gegen die Uhr8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Die AbschlepperGuido räumt auf8.55 Hochbetrieb auf dem AutohofZweite Heimat für TruckerDeutschland 20159.40 Panzer, Schrott und harte KerleDeutschland 201510.10 Szene DeutschlandPrepper - Leben für den Ernstfallmit Sascha BisleyDeutschland 201710.55 Rocker in DeutschlandClubs im KriegDeutschland 201611.40 Rocker in DeutschlandEine Szene rutscht abDeutschland 201612.25 Crash CopsDas Verkehrsunfall-KommandoDeutschland 201613.10 ZDF.reportageNachwuchs für die BundespolizeiZwischen Schulbank und SchießstandDeutschland 201813.40 ZDF.reportageNachwuchs für die BundespolizeiZum ersten Mal auf StreifeDeutschland 201814.10 SOKO Grenze - Autodieben auf der Spur14.55 Zeugenschutz - Abschied vom alten LebenDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:1.10 Terra XMagisches DeutschlandDeutschland 20151.55 ZDF-HistoryGeheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 20172.40 Terra XQatna - Entdeckung in der KönigsgruftDeutschland 20093.20 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 20174.05 Mythos Dschingis KhanDie Suche nach dem verborgenen Grab4.50 Vergangene WeltenDer wahre Dracula