ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 30/18Dienstag, 24.07.Bitte Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:5.25 Die Schätze der ErdeKohle und Öl"Entscheidende Momente der Geschichte - Tschernobyl - Reaktor außerKontrolle" um 5.30 Uhr entfällt "Entscheidende Momente derGeschichte - Einstein und die Bombe" um 6.00 Uhr entfällt6.10 planet e.: Talsperren - die unterschätzte GefahrDeutschland 20176.55 planet e.: Streit um neue StromtrassenDeutschland 20187.25 Blackout - Deutschland ohne StromDeutschland 20158.07 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 20178.35 MörderjagdDer falsche ZeitpunktFrankreich 20159.25 MörderjagdLiebe, Lüge, Tod10.10 TäterjagdDer Fall Karine Schaaff10.50 MörderjagdTod in San Francisco11.40 Der Fall Carol ParkGroßbritannien 201412.20 Mördern auf der SpurTödliche HabgierDeutschland 201612.50 Terra XGroße Völker: Die GriechenDeutschland 201413.35 Terra XGroße Völker: Die RömerDeutschland 201414.20 Terra XGroße Völker: Die WikingerDeutschland 2014"Entscheidende Momente der Geschichte - Der Untergang des RömischenReiches" um 14.15 Uhr entfällt15.05 Ägypten von obenDie versunkenen StädteGroßbritannien 201115.50 ZDF-HistoryDie letzte Samurai-KriegerinDeutschland 2015"Entscheidende Momente der Geschichte - Die Schlacht der Samurai"um 16.15 Uhr entfällt16.30 Mythen-JägerDas verlorene Samurai-SchwertGroßbritannien 2012"Entscheidende Momente der Geschichte - Die Schlacht von Bouvines"um 16.45 Uhr entfällt17.20 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard18.05 Warrior WomenAfrikas KriegerinnenDeutschland/Großbritannien 201618.50 Warrior WomenDie wahren AmazonenDeutschland/Großbritannien 201619.35 Wunderbare WeltHightech der AntikeErfindungen zwischen Tiber und Tigris( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XGroße Völker: Die WikingerDeutschland 201422.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201723.10 Rätsel der GeschichteDas Kolosseum in RomUSA 201223.55 Warrior WomenGladiatorinnen in RomDeutschland/Großbritannien 20160.40 heute journal1.05 Mysterien des WeltallsDas NichtsMit Morgan FreemanUSA 20101.50 Mysterien des WeltallsAnkunft auf der ErdeMit Morgan FreemanUSA 20102.35 Mysterien des WeltallsEwige FinsternisMit Morgan FreemanUSA 20103.20 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 20144.05 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 20104.50 Mysterien des WeltallsWann begann die Zeit?Mit Morgan FreemanUSA 2014Mittwoch, 25.07.Bitte neue Beginnzeit beachten:17.30 ZDFzeitDie Kaufhof-StoryDas Warenhaus im Qualitäts-CheckDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeit beachten:19.30 ZDFzeitLangnese, Schöller & Co.Der große Eis-Test mit Nelson MüllerDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell