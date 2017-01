ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 04/17Mittwoch, 25.01.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:12.45 Katastrophen der ErdgeschichteStunde NullGroßbritannien 2008"Sir Alex Ferguson - Secrets of Success" entfällt13.30 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet unter EisGroßbritannien 2008"Die Macht der Superreichen: Das Wohlstands-Kartell" entfällt14.15 Katastrophen der ErdgeschichteAsteroideneinschlagGroßbritannien 2008"Die Macht der Superreichen: Von Milliardären und Minijobbern"entfällt15.00 Katastrophen der ErdgeschichteMega-VulkaneGroßbritannien 2008"ZDF-History: Deutschlands Superreiche" entfällt15.45 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet in GefahrGroßbritannien 200816.30 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 2016"ZDF-History: Gefallene Engel - Prominente Affären des 21.Jahrhunderts" entfällt( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell