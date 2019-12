ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 23. Dezember 2019

Mainz (ots) -Woche 52/19Donnerstag, 26.12.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 20186.10 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 20186.55 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 20187.40 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 20188.25 Terra XEin Tag in Köln 1629Deutschland 20199.10 Terra XEin Tag in Paris 1775Deutschland 20199.55 Terra XEin Tag in Berlin 1926Deutschland 201910.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.Deutschland 201711.20 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201412.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201612.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 2014( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:17.20 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 201818.05 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XEin Tag in Berlin 1926Film von Arne Peisker, Jens Afflerbach und Sigrun LasteDeutschland 201922.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.Deutschland 201723.10 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201423.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 20160.35 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 20141.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 20162.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800Deutschland 20172.45 Terra XDie Geschichte des Essens - VorspeiseDeutschland 20153.25 Terra XDie Geschichte des Essens - HauptspeiseDeutschland 20154.10 Terra XDie Geschichte des Essens - DessertDeutschland 20154.55 ZDF-HistoryPirat! Die großen Freibeuter der GeschichteDeutschland 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4477149OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell