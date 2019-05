ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 22. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 21/19Donnerstag, 23.05.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:5.35 Mysterien des WeltallsHat der Ozean ein Bewusstsein?Mit Morgan FreemanUSA 2014"Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika" entfällt6.20 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckelnDeutschland 20187.05 Wunder der ErdeGletscher7.45 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 20198.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 20178.45 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 20179.15 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer10.45 Saubere Kohle?11.40 Mysterien des WeltallsDie Erde nimmt ihre Wunder zurückMit Morgan FreemanUSA 2016"Klimakiller Holzkohle" um 11.45 Uhr entfällt12.25 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika"planet e.: Talsperren - die unterschätzte Gefahr" um 12.30 Uhrentfällt13.10 Dokumentarfilm in ZDFinfoDie sterbenden Inseln - Kiribati und der KlimawandelFilm von Matthieu Rytz14.05 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet14.45 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 201715.30 Das große Geschäft mit AltkleidernWie Moderecycling funktioniert16.15 Rotes Gold - Die Geheimnisse der TomatenindustrieFrankreich 2018"Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln" um 16.30 Uhr entfällt17.00 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 2019"Leschs Kosmos: Wirbelstürme - Monster auf Abwegen" um 17.15 Uhrentfällt17.45 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 2016"Leschs Kosmos: Wettlauf gegen die Flut" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 201722.25 Legal Highs - Todesdrogen aus dem InternetDeutschland 201823.10 Junkies, Dealer, PolizeiFrankfurts Drogenpolitik auf dem PrüfstandDeutschland 201723.55 Dirty DollarsKokainhandel0.35 heute journal1.05 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenIm Schatten des VerbrechensDeutschland 20161.50 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 20152.35 ZDF-HistoryStalin - Der rote ZarDeutschland 20173.20 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20184.00 ZDF-HistoryFranco - Spaniens ewiger DiktatorDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell