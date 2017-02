ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 22. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 09/17Samstag, 25.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 ZDF-HistoryVerrat im VatikanDeutschland 201323.55 ZDF-HistoryGlobal Players - die SuperreichenDeutschland 20160.40 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 20161.25 ZDF-HistoryMordfall Marilyn? Die geheimen Monroe-TapesDeutschland 20152.10 ZDF-HistoryStalins TochterDeutschland 20152.50 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 20163.35 ZDF-HistoryKinderstars: Im Schatten des frühen RuhmsDeutschland 20154.20 ZDF-HistoryDer letzte Tag: Romy SchneiderDeutschland 2015_____________________________________________________________________Woche 09/17Sonntag, 26.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Terra XImperium - Der letzte Kampf der Ritter23.55 Burgen - Monumente der MachtDover Castle0.40 Burgen - Monumente der MachtKrak des Chevaliers1.25 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard2.10 Burgen - Monumente der MachtMaurenfestung Gibralfaro2.50 Kathedralen - Superbauten des MittelaltersUSA 20143.35 Mysterien des MittelaltersDer Krieger von Janakkala4.20 Mysterien des MittelaltersDer Kreuzzug gegen die Katharer_____________________________________________________________________Woche 09/17Montag, 27.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201422.25 Wunderbare WeltHightech der AntikeErfindungen zwischen Tiber und Tigris23.05 Ursprung der TechnikTaktiken antiker Spezialeinheiten23.50 Ursprung der TechnikRekorde der Antike0.35 heute-journal1.00 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20161.45 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20162.30 Terra XFaszination UniversumDas Geheimnis der FinsternisDeutschland 20153.10 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 20153.55 Geheimnisse des UniversumsGalaktische Giganten4.35 Geheimnisse des UniversumsKolonien im All_____________________________________________________________________Woche 09/17Dienstag, 28.02.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer UrknallUSA 20106.05 Unser UniversumSind wir allein im All?6.50 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 20157.15 Leschs KosmosLiebe - das Märchen von der freien WahlDeutschland 20167.45 Leschs KosmosWolf im Schafspelz - Das Böse in unsDeutschland 20158.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Hubble in NotWie rettet man ein Weltraum-Teleskop?"Leschs Kosmos: Auf Droge: Die Sucht in uns" um 8.30 Uhr entfällt( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Mythen-JägerDas Nazi-Geheimnis vom ToplitzseeGroßbritannien 201422.25 Mythen-JägerDer Pfarrer und der Heilige GralGroßbritannien 201423.10 Mythen-JägerDie verschollene Bibliothek von Iwan dem SchrecklichenGroßbritannien 201323.55 Mythen-JägerDer verschollene Buren-SchatzGroßbritannien 20130.35 heute-journalDeutschland 20171.05 Einbruchsparadies Deutschland1.50 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 20142.30 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden3.15 Russische Neo-Nazis"Generation Putin: Zwischen Propaganda und Protest" um 3.30 Uhrentfällt4.00 ZDFzoomPutins Kalter KriegEin russischer Spion packt ausDeutschland 20174.45 Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltetDeutschland 2016_____________________________________________________________________Woche 09/17Mittwoch, 01.03.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Boris Nemzow - Tod an der Kremlmauer"ZDF-History: Der Untergang der Sowjetunion" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:9.15 Rocker in DeutschlandEine Rebellion beginntDeutschland 2016"Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?" entfällt10.00 Rocker in DeutschlandEine Szene rutscht abDeutschland 201610.45 Rocker in DeutschlandClubs im KriegDeutschland 201611.30 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sichDeutschland 201612.15 Einbruchsparadies Deutschland( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201522.25 Bigfoot - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201523.10 Wunder der WissenschaftBlutende Gletscher und Tattoos durch BlitzeGroßbritannien 201523.55 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 20150.40 heute-journalDeutschland 20171.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Büste der NofreteteGroßbritannien 20141.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsDie Cheops-PyramideGroßbritannien 20142.30 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie verlorene Stadt der PharaonenGroßbritannien 20163.15 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der PyramidenstadtGroßbritannien 20164.00 ZDF ExpeditionVersunkene MetropolenOperation Piramesse - Ramses verschollene Megacity( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 09/17Donnerstag, 02.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.40 heute-journalDeutschland 20171.10 Die ersten Briten - Kampf ums ÜberlebenGroßbritannien 20151.50 Die BritenDie SchatzinselGroßbritannien 20122.35 Die BritenIm Namen des VolkesGroßbritannien 20123.15 Die BritenRevolutionGroßbritannien 20124.00 Die BritenSchmutzige GeschäfteGroßbritannien 2012( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 09/17Freitag, 03.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Die Amerika-SagaAufstieg und Spaltung23.10 Die Amerika-SagaNord gegen Süd23.55 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer0.40 heute-journalDeutschland 20171.05 Die Geschichte der MenschheitHomo sapiens Superstar1.50 Die Geschichte der MenschheitZeiten des Aufbruchs2.35 Die Geschichte der MenschheitAufstieg des Imperiums3.20 Die Geschichte der MenschheitKreuz gegen Halbmond4.00 Die Geschichte der MenschheitKriege und Katastrophen( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell