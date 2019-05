ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 21. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 21/19Mittwoch, 22.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Damals nach dem KriegSommer in RuinenDeutschland 20076.20 Damals nach dem KriegHunger und HoffnungDeutschland 20077.05 Damals nach dem KriegSchatten der VergangenheitDeutschland 2007( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Schätze der GeschichteKrieg und Frieden( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.05 Schätze der GeschichteHerrscher und Vampire10.50 Schätze der GeschichteLiebe und Tod11.35 Schätze der GeschichteTriumph und Tragödie12.20 Schätze der GeschichteHelden und Rebellen13.05 Leschs KosmosAusgeliefert: Die Macht der TöneDeutschland 201813.35 Leschs KosmosDie Macht der MusikDeutschland 201514.05 Leschs KosmosFremdgesteuert - die Macht der ErinnerungDeutschland 201814.35 Leschs KosmosUngelogen! Die Wahrheit hinter der LügeDeutschland 201915.05 Leschs KosmosDigitale Stimmenfänger - Meinungsmache im NetzDeutschland 201715.35 Mein erstes MalErstwähler treffen auf SpitzenkandidatenDeutschland 201916.50 Mein erstes MalErstwähler treffen auf SpitzenkandidatenDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 201621.40 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Guillaume (1974)Deutschland 201622.25 Momente der GeschichteWirtschaftswunder und Kalter KriegDeutschland 201823.10 Momente der GeschichteDas doppelte DeutschlandDeutschland 201823.55 ZDF-HistoryFranz Josef Strauß und der MilliardendealDeutschland 20150.35 heute journal1.05 Terra XDer Dino-PlanetKampf der Giganten1.50 Terra XDer Dino-PlanetT-Rex und seine Brüder2.30 Terra XDer Dino-PlanetGefiederte Drachen3.15 Dokumentarfilm in ZDFinfoDie sterbenden Inseln - Kiribati und der KlimawandelFilm von Matthieu Rytz4.10 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet4.55 Vergiftete FlüsseDie schmutzigen Geheimnisse der TextilindustrieKanada 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell