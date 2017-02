ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 21. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 08/17Mittwoch, 22.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:7.25 Das manipulierte BildDeutschland 20168.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Die Besten der WissenschaftWächter der digitalen Erinnerung8.55 Geheimnisse der digitalen RevolutionSpieler, Hacker, NerdsDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.25 Geheimnisse der digitalen RevolutionDer Traum von der klugen MaschineDeutschland 201611.10 Geheimnisse der digitalen RevolutionSiegeszug der RechenmonsterDeutschland 201611.55 Geheimnisse der digitalen RevolutionPCs erobern die WeltDeutschland 201612.40 Geheimnisse der digitalen RevolutionFreiheitskämpfer und VerbrecherDeutschland 201613.25 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 201414.10 Russische Neo-Nazis14.55 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden15.40 Mein Land, Dein LandDer Klang der Heimat - Leipzigs russische SeeleDeutschland 201616.35 Rocker in DeutschlandEine Rebellion beginntDeutschland 201617.20 Rocker in DeutschlandEine Szene rutscht abDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:2.50 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox3.35 Tod in St. AugustineSelbstmord oder Mord?4.20 Mord aus Eifersucht - Der Fall Jane AndrewsGroßbritannien 2013Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell