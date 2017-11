ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 20. November 2017

Mainz (ots) -Woche 50/17Mittwoch, 13.12.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:7.00 Knast in TexasNeue Wege im US-Strafvollzug7.45 Knast in DeutschlandHerz, Schmerz, SühneDeutschland 2017"Knast in Deutschland: Teil 3" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:10.00 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden"Die Rache der Rocker" entfällt( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell