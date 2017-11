ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 20. November 2017

Mainz (ots) -Woche 47/17Donnerstag, 23.11.Bitte Programmänderungen beachten:1.15 Bordell DeutschlandMilliardengeschäft ProstitutionDeutschland 2017Geheimnisse der Geschichte: Area 51 um 01.15 Uhr - entfällt!2.45 Zeugenschutz - Abschied vom alten LebenDeutschland 2017Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand um 2.00 Uhr -entfällt!Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz um 2.45 Uhr - entfällt!3.30 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 2016Deckname Gladio um 3.30 Uhr - entfällt!4.10 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 2016Von Kolumbus bis Castro um 04.15 Uhr - entfällt!4.35 Mördern auf der SpurErmittler an ihren GrenzenDeutschland 2016Kosmonauten - Helden im All um 04.45 Uhr - entfällt!________________________________________________________Freitag, 24.11.Programmänderungen und neue Beginnzeiten + Beginnzeitkorrekturen:5.05 Mördern auf der SpurSerientäterDeutschland 20165.35 Mördern auf der SpurTödliche HabgierDeutschland 2016Kosmonauten - Helden im All um 05.30 Uhr - entfällt!6.05 Mördern auf der SpurVerschwundene LeichenDeutschland 2016Der Mann, der die Welt rettete - um 06.15 Uhr - entfällt!6.30 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 20167.00 Charles Manson - Sektenführer und MassenmörderGeheimnisse der Geschichte: Area 51 um 07.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell