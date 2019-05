ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 20. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 22/19Sonntag, 26.05.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 2019"One Strange Rock - Unsere Erde: Leben" entfällt20.45 Leschs KosmosSpektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem MondDeutschland 201821.15 Leschs KosmosLeben auf der SupererdeDeutschland 2018"One Strange Rock - Unsere Erde: Außerirdische" entfällt( weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen )Montag, 27.05.Bitte Programmänderung beachten:5.00 One Strange Rock - Unsere ErdeLebenmit Will Smith"One Strange Rock - Unsere Erde: Sturm" entfällt5.45 One Strange Rock - Unsere ErdeAußerirdischemit Will Smith"One Strange Rock - Unsere Erde: Schutz" entfällt( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )Mittwoch, 29.05.Bitte Programmänderungen beachten:11.30 The Wanted - Auf VerbrecherjagdHeroin-Dealer im VisierGroßbritannien 2015"Auf Verbrecherjagd - Streit unter Geschwistern" entfällt12.15 The Wanted - Auf VerbrecherjagdDrogenrazzia in OldhamGroßbritannien 2015"Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell