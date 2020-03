ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 20. März 2020

Mainz (ots) -Woche 13/20 Samstag, 21.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 20195.50 Die Verschleppten Kidnapping im Auftrag Erdogans Deutschland 20186.20 Erdogans Türkei - Von der Demokratie zur Diktatur? Deutschland 20187.05 Erdogans AKP Eine Partei verändert die Türkei Türkei/Deutschland 20197.50 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr Großbritannien 20198.35 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 20189.20 Iran - Zwischen Mullahs und Moderne Frankreich 2017 10.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress10.20 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan Großbritannien 201711.00 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 201711.45 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 201712.25 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 201713.05 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 201713.50 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 201714.30 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 201715.10 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 201715.55 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 201716.35 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 201917.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Gefahr im Dunkeln Großbritannien 201818.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Hochstapler Großbritannien 2018( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 201622.25 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 201923.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 201923.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Mord ohne Gewissen: Der St. Pauli-Killer Deutschland 20160.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Sohn Großbritannien 20181.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die schwarze Witwe Großbritannien 20182.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der verrückte Arzt Großbritannien 20182.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Polizistenmord in London Großbritannien 20183.35 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Täter entlarvt Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4553196OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell