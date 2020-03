ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 20. März 2020

Mainz (ots) -Woche 13/20 Sonntag, 22.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Arm trotz Arbeit - Überleben mit Niedriglohn Deutschland 20196.20 Treffpunkt Kiosk Fußball, Frust, Ersatzfamilie Deutschland 20207.05 Treffpunkt Kiosk Kippen, Kumpel, Kohleausstieg Deutschland 20207.50 Knochenjobs und Hungerlöhne - Lohnsklaven in Deutschland? Deutschland 20198.35 ZDFzeit Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie Deutschland 20189.20 ZDF.reportage Treffpunkt Kiosk Wo das Herz des Viertels schlägt Deutschland 20179.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.55 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Lebende Fossilien Deutschland 201810.35 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Laufvögel auf der Überholspur Deutschland 201811.20 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Evolution Extrem Deutschland 201812.05 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Insel der Giganten Deutschland 201812.50 Neuseeland - Rivalen der Urzeit Herrscher der Wasserwelt Deutschland 201813.35 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme USA 201714.20 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 201515.05 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 201515.55 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 201516.40 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 201917.05 Leschs Kosmos Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich allein Deutschland 202017.40 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 201918.10 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 201918.55 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Planeten Mars Großbritannien 201923.10 Die Planeten Venus Großbritannien 201923.55 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 20180.40 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 20151.20 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 20152.05 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 20152.50 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 20193.20 Leschs Kosmos Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich allein Deutschland 20203.50 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 20194.20 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4553200OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell