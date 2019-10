ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 1. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 40/19Mittwoch, 02.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 auslandsjournal - die dokuMachtkampf um Venezuela - Ein Land am AbgrundVenezuela 20195.55 Police Patrol - Gefährliches PflasterAuf dem Fluss6.35 Police Patrol - Gefährliches PflasterAn der Grenze7.20 Police Patrol - Gefährliches PflasterIn Touristengebieten8.00 Police Patrol - Gefährliches PflasterPolizistinnen unterwegs( weiterer Ablauf ab 8.43 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 201916.35 Unter GangsternUS-Waffen für das Drogen-KartellSpanien 201917.20 Unter GangsternGangs in El SalvadorSpanien 201918.05 Unter GangsternDie Narcos-ErbenSpanien 2019( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.10 Mysterien des WeltallsGibt es Glück?Mit Morgan FreemanUSA 201421.55 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 201322.40 Mysterien des WeltallsDas UnbewussteMit Morgan FreemanUSA 201023.25 Mysterien des WeltallsGut gegen BöseMit Morgan FreemanUSA 20100.10 Mysterien des WeltallsWarum lügen wir?Mit Morgan FreemanUSA 20150.55 Terra XFaszination UniversumDie Schwerkraft: Dirigentin der WeltDeutschland 20181.40 Terra XFaszination UniversumDer Urknall: Das Rätsel des AnfangsDeutschland 20182.25 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 20163.05 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20163.50 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 20164.35 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 2016Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell