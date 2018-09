ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 19. September 2018

Mainz (ots) -Woche 38/18Donnerstag, 20.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.20 ZDFzoomGeheimakte FinanzkriseDroht der nächste Jahrhundert-Crash?Deutschland 20186.05 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 20166.50 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 20167.35 Todesfalle Hochhaus - Der Brand im Grenfell-TowerDeutschland 20188.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Die FeuerwacheAlarm in HamburgDeutschland 20139.05 Die FeuerwacheLebensretter zwischen Wahn und Sinn9.50 Lebensretter TechnikVon SOS bis 112Deutschland 201710.35 ZDF.reportageBedroht, beschimpft, beleidigt!Wenn Rettungskräfte zum Opfer werdenDeutschland 201811.05 Einsatz für Christoph 2911.50 ZDF.reportageDie StaumacherStraßenbauer im EinsatzDeutschland 201412.20 Die BrückenbauerStress, Stau, genervte AutofahrerDeutschland 201513.05 ZDF.reportageDie Multi-Kulti-CopsAuf Streife mit Atakan und NadjaDeutschland 201613.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im EinsatzDie LeichenbesiedlerDeutschland 201714.20 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der GerichtsmedizinUSA 201715.50 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Habgier: Der Hammer-MörderDeutschland 201616.35 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 201617.25 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 201618.05 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201618.50 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDas Grauen an der ThemseGroßbritannien 201722.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 201723.05 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Giftmörder von CamdenGroßbritannien 201723.50 In Satans AuftragDer Serienkiller Adolfo Constanzo0.30 heute journal1.00 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMotiv Habgier: Der Hammer-MörderDeutschland 20161.45 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleMord ohne Gewissen: Der St. Pauli-KillerDeutschland 20162.30 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 20163.15 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 20164.00 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der GerichtsmedizinUSA 2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell