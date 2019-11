ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 19. November 2019

Mainz (ots) -Woche 48/19Montag, 25.11.Bitte Programmänderung beachten:18.00 ZDF-HistoryTina Turner - Rockqueen. Mutter. Kämpferin.Deutschland 2019"ZDF-History: Promi-Geschwister - Verdammt verwandt!" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Dienstag, 26.11.Bitte Programmänderungen beachten:13.30 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 2018"Legende und Wahrheit - Die Wikinger: Räuber aus dem Norden"entfällt14.15 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRIm Fadenkreuz der StasiDeutschland 2017"Legende und Wahrheit - Die Wikinger: Aufbruch in die Neue Welt"entfällt15.00 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 2017"Mysterien des Mittelalters: Die Schlacht von Aljubarrota" entfällt15.45 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 2018"Mysterien des Mittelalters: Die Verteidiger von Mästerby"entfällt16.30 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Harry WörzDeutschland 2017"Mysterien des Mittelalters: Der Ritter von St. Bees" entfällt17.15 Skandal! Große Affären in DeutschlandDer Fall Peter GrafDeutschland 2017"Mysterien des Mittelalters: Das letzte Gefecht von Visby"entfällt18.00 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Schlecker-StoryDeutschland 2018"Vergangene Welten: Der wahre Dracula" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 51/19Montag, 16.12.Bitte Programmänderung beachten:23.15 Steigende Pegel - Wenn das Wasser kommtDeutschland 2019"Mysterien des Weltalls: Das Unbewusste" entfällt0.00 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte PlanetFrankreich 2019"Mysterien des Weltalls: Homo sapiens 2.0" entfällt( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell