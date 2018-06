ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 19. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 25/18Mittwoch, 20.06.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3DDas KolosseumGroßbritannien 2017( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 ZDF.reportageDeutschland XXLFrankfurt - Flughafen der SuperlativeDeutschland 20188.50 ZDF.reportageDeutschland XXLHamburg - Hafen der SuperlativeDeutschland 20189.20 Containerschiff XXLDie MOL Triumph und der Hamburger HafenDeutschland 20179.50 ZDF.reportageDeutschland, Deine ÄmterDie Fahnder vom ZollDeutschland 201810.20 Mördern auf der SpurVerräterische DNADeutschland 201610.50 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 201611.20 Mördern auf der SpurMord im RotlichtmilieuDeutschland 201611.50 Mördern auf der SpurTödliche HabgierDeutschland 201612.20 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 201612.50 Mördern auf der SpurMysteriöse FälleDeutschland 201613.20 Mördern auf der SpurDer SerienkillerDeutschland 201613.50 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 201714.35 ZDFzoomLaut, schmutzig, gefährlichWarum immer mehr LKW unsere Straßen verstopfenDeutschland 201715.05 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 201715.35 planet e.: Deutschland macht MüllDeutschland 201816.05 Die Subway-FalleFalsche Versprechen des Sandwich-Giganten16.50 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputtDeutschland 201617.20 ZDFzoomLebensgefahr trotz Prüfplakette?Warum TÜV und Co. versagenDeutschland 201717.50 ZDFzoomKfz-Markenwerkstätten auf dem PrüfstandDeutschland 201718.20 ZDFzoomDie Handy-Abo-FalleWie Kunden reingelegt werdenDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Tatort InternetStalker, Dealer, Betrüger - die neuen TricksDeutschland 201523.10 Amazon - gnadenlos erfolgreichDeutschland 201723.55 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel0.40 Terra XMission X - Durchbruch bei SuezDurchbruch bei SuezDeutschland 20061.20 ZDF ExpeditionMission X - Wettlauf der GigantenDeutschland 20062.05 ZDF ExpeditionMission X - Lohn des SchreckensDeutschland 20062.50 ZDFzeitSuperbauten der Geschichte: KremlDeutschland 20183.35 ZDF-HistoryGefangen im Kreml - Die russischen First LadiesDeutschland 20184.20 Krieg der BautenDer Wettkampf der Architekten im geteilten BerlinDeutschland 2014Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell