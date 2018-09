ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 18. September 2018

Mainz (ots) -Woche 38/18Mittwoch, 19.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.25 Police Patrol - Gefährliches PflasterIn Hafenstädten11.10 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 201611.55 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201612.25 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 201612.55 ZDF.reportageOhne ZuhauseWohnungslos in BerlinDeutschland 201813.25 Wo die Armut wohntEndstation Plattenbau?Deutschland 201614.10 ZDF.reportageTreffpunkt KioskWo das Herz des Viertels schlägtDeutschland 201714.40 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in DeutschlandDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:16.10 Frontal 21-DokumentationTeurer WohnenDer Kampf um bezahlbare MietenDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Crystal Meth: Die Horror-DrogeDeutschland 201423.10 Überführt - Der Drogendealer Sickmit Joe BauschDeutschland 201723.55 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 20170.25 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWohlstand in Gefahr?Deutschland 20160.55 heute journal1.25 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff2.10 Dokumentarfilm in ZDFinfoInside Job3.50 Dirty DollarsMedikamentenhandel4.35 Dirty DollarsMenschenhandelPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell