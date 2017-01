ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 18. Januar 2017

Mainz (ots) -Woche 04/17Samstag, 21.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:7.25 Generation PutinZwischen Propaganda und Protest8.10 Russische Neo-Nazis8.55 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 20149.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress9.40 Maidan DreamingKiews Aufbruch nach Europa10.25 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 201610.55 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 201611.20 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201612.05 History DetectivesGlenn Miller - Spurlos verschwunden12.50 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 200913.35 Geheimnisse der GeschichteWer ermordete das Lindbergh-Baby?"Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" um 13.30 uhr entfällt14.20 Das Hotel des TodesDer Serienmörder von Chicago15.05 In Satans AuftragDer Serienkiller Adolfo Constanzo15.50 Marilyn Monroe - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201516.35 Falsche FährtenKriminal-Irrtümer und ihre Folgen17.20 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der Geschichte( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Dem Verbrechen auf der SpurDie Lupe des Sherlock HolmesGroßbritannien 201123.10 Dem Verbrechen auf der SpurEine Frage der SchriftGroßbritannien 201123.55 History DetectivesDer Mord an Jimmy Hoffa0.35 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und ClydeGroßbritannien 20091.20 Geheimnisse der GeschichteWer ermordete das Lindbergh-Baby?2.05 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 20152.50 Das Hotel des TodesDer Serienmörder von Chicago3.35 In Satans AuftragDer Serienkiller Adolfo Constanzo( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 04/17Sonntag, 22.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.55 Die Wahrheit über den HolocaustMordfabriken0.40 Die Wahrheit über den HolocaustDeportation1.25 Die Wahrheit über den HolocaustUntergang2.10 Die Wahrheit über den HolocaustGerechtigkeitFrankreich 20142.55 Die Wahrheit über den HolocaustVerdrängung3.35 Die Wahrheit über den HolocaustDas Jahrhundertverbrechen4.20 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 04/17Montag, 23.01.Bitte Programmänderung neue Beginnzeiten beachten:8.30 Moderne Wunder: WasserdichtUSA 20119.10 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von MumbaiDeutschland 20169.53 heute Xpress9.55 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von ParisDeutschland 201610.35 Geschichte der TechnikTrinkwasser, Kanalisation & Co.Großbritannien 201411.20 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 201612.00 Müll in der MegacityDie Geschichte New Yorks"ZDF-History: Die Fidel-Castro-Bänder" um 12.15 Uhr entfällt12.45 Ursprung der TechnikDas antike New York13.30 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von TokioDeutschland 2016"ZDF-History: Die letzte Samurai-Kriegerin" um 13.45 Uhr entfällt14.15 Japans Krieger - Kampfkunst der Samurai15.00 Japans Krieger - Die Macht des Shogun15.45 Japans Krieger - Angriff der Barbaren16.30 Ninja - Japans Schattenkrieger17.15 Mythen-JägerDas verlorene Samurai-SchwertGroßbritannien 201218.00 ZDF-History"Mein Kampf" - das gefährliche BuchDeutschland 2015"Leschs Kosmos: Wettlauf gegen die Flut" um 18.15 Uhr entfällt18.45 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 201019.30 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer SoldatDeutschland 201020.15 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 201621.00 ZDF-HistoryBerühmte Tote der GeschichteDeutschland 201621.45 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 201522.25 ZDF-HistoryPearl HarborDeutschland 201623.10 ZDF-HistoryBomben auf Auschwitz? Ein Streitfall23.55 ZDF-History"Davon haben wir nichts gewusst" -Die Deutschen und der HolocaustDeutschland 20110.40 heute-journal1.05 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralAn der FrontDeutschland 20141.50 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer totale KriegDeutschland 20142.35 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer PutschDeutschland 20143.20 Geheimnisse der Weimarer Republik1918-1923: Schwierige GeburtDeutschland 20154.00 Geheimnisse der Weimarer Republik1924-1929: Schöner ScheinDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 04/17Dienstag, 24.01.Bitte Programmänderung beachten:13.00 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 2015"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 201622.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Kupferrolle vom Toten MeerGroßbritannien 201623.10 Terra XDie Botschaft der 12. EtruskerstadtDeutschland 201023.50 Terra XTod am KeltenhofDer Fürst vom GlaubergDeutschland 20100.35 heute-journal1.00 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 20131.45 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 20132.25 Katastrophen der ErdgeschichteMega-VulkaneGroßbritannien 20083.10 Terra XWilder Planet: Vulkane3.55 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet in GefahrGroßbritannien 20084.35 Katastrophen der ErdgeschichteAsteroideneinschlagGroßbritannien 2008_____________________________________________________________________Woche 04/17Mittwoch, 25.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet unter EisGroßbritannien 20086.10 Katastrophen der ErdgeschichteStunde NullGroßbritannien 20086.50 Naturgewalt Mensch7.35 Die Entstehung der ErdeGeburt aus Sternenstaub8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.20 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 20159.05 Terra XWilder Planet: Vulkane9.50 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 201510.35 Reise durch die ErdgeschichteKollisionszone SüdasienDeutschland 201511.20 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 201312.00 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201312.45 Sir Alex Ferguson - Secrets of Success13.30 Die Macht der SuperreichenDas Wohlstands-KartellGroßbritannien 201514.15 Die Macht der SuperreichenVon Milliardären und MinijobbernGroßbritannien 201515.00 ZDF-HistoryDeutschlands SuperreicheDeutschland 201515.45 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Flick-Millionen (1982)Deutschland 2016"Die Schlecker-Story - Karriere, Kosmetik und Konkurs" um 16.00 Uhrentfällt( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Kriminelle KarrierenMargaret McDonald - Sex als GeschäftDeutschland 201623.10 Überführt - Der Zuhälter Andreas Marquardtmit Joe BauschDeutschland 201623.55 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wapplermit Joe BauschDeutschland 20160.40 heute-journal1.05 Überführt - Der Bandenboss Hadidamit Joe BauschDeutschland 20161.50 Hochstapler - Protz nach PlanDeutschland 20132.35 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massatmit Joe Bausch3.20 ZDF-HistoryGefallene Engel - Prominente Affären des 21. JahrhundertsDeutschland 20134.05 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 04/17Donnerstag, 26.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Pioniere AmerikasGeld macht Politik22.25 Die Pioniere AmerikasZeitenwende23.10 ZDF ExpeditionMission X - Sieg über den HöllenbergDeutschland 200623.50 Terra XMission X - Durchbruch bei SuezDurchbruch bei SuezDeutschland 20060.35 heute-journal1.00 ZDF-HistoryDeutschland - Deine WerbungDeutschland 20111.45 Reklame fürs VolkDie bunte Werbewelt der DDRDeutschland 20162.30 Deutschland, deine MarkenMercedesDeutschland 20153.10 Deutschland, deine MarkenBeck'sDeutschland 20153.55 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die C&A-StoryDeutschland 20164.40 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Tchibo-StoryDeutschland 2016_____________________________________________________________________Woche 04/17Freitag, 27.01.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Haribo-StoryDeutschland 20166.10 ZDFzeitDeutschlands große Clans: Die Oetker-StoryDeutschland 20166.50 ZDF-HistoryDeutschland - Deine WerbungDeutschland 20117.35 forum am freitag7.50 Frontal 21Deutschland 20178.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 auslandsjournalDeutschland 20179.05 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 2016"Die ungleichen Staaten von Amerika: Im Licht des Reichtums" um9.15 Uhr entfällt9.50 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandKein Geld für KinderDeutschland 201610.20 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland11.05 Polizei im Einsatz - Brennpunkt KölnbergDeutschland 201411.50 Wohlstand für alle?12.20 Reiches Bayern, arme Alte13.05 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201713.35 Propagandaschlacht im Kalten KriegGefährliche Machtkämpfe14.20 Propagandaschlacht im Kalten KriegRisse in der Mauer( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Geheimnisse des Kalten KriegesDas letzte GefechtDeutschland 201523.10 ZDF-History1983 - Welt am AbgrundDeutschland 201123.55 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten Krieges0.40 heute-journal1.10 Weltraumspione - Kalter Krieg im AllUSA 20101.55 Kosmonauten - Helden im AllSputnik und GagarinGroßbritannien 20142.40 Kosmonauten - Helden im AllDie erste RaumstationGroßbritannien 20143.20 Baikonur - Die Eroberung des WeltraumsRusslands Tor ins AllDeutschland 20144.05 Space ShuttleEin amerikanischer TraumDeutschland 20124.50 Space ShuttleDer Weg zur RaumstationDeutschland 2012Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell