ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 17. September 2018

Mainz (ots) -Woche 38/18Dienstag, 18.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 ZDF-HistoryDie verlorene Stadt der GladiatorenDeutschland 20166.20 Mythos HadrianGroßbritannien 20087.05 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieMacht und LeidenschaftGroßbritannien 20167.50 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieSex und TyranneiGroßbritannien 20168.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 Die Geheimnisse der Tudor-DynastieTrugbild und VerfallGroßbritannien 2016( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.50 Police Patrol - Gefährliches PflasterIn Touristengebieten( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:12.25 TäterjagdDer Fall Chantal und Audrey d'Amato"Mördern auf der Spur: Cold Cases" um 12.30 Uhr entfällt13.10 ZDF-HistoryGroße Kriminalfälle - Dem Täter auf der SpurDeutschland 201813.40 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen"Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao" um 13.30 Uhr entfällt14.25 Apokalypse Urzeit - Die Hölle auf Erden"Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" um 14.15 Uhrentfällt15.05 Apokalypse Urzeit - Das große Sterben"Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" um 15.00 Uhr entfällt15.50 Apokalypse Urzeit - Tod aus der Luft"Rätselhafte Geschichte: Der Satanskult" um 15.45 Uhr entfällt16.35 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier"Atlantis - Mythos und Wahrheit" um 16.30 Uhr entfällt17.15 Apokalypse Urzeit - Feuer und Eis"Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt18.00 Faszination ErdgeschichteDas Doku-QuizDeutschland 2017"Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten GrenzeUSA 201522.25 Geheimnisse des KosmosDie Vermessung der GalaxieUSA 201523.10 Geheimnisse des UniversumsDie Wunder unseres SonnensystemsUSA 201023.55 Mysterien des WeltallsAnkunft auf der ErdeMit Morgan FreemanUSA 20100.35 heute journal1.05 Unser UniversumSind wir allein im All?"Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand" um 1.15 Uhrentfällt1.50 Unser UniversumStärker als die Sonne"Atlantis - Mythos und Wahrheit" um 2.00 Uhr entfällt2.35 Unser UniversumTechnik im All"Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand" um 2.45 Uhr entfällt3.20 Mysterien des WeltallsIst Schwerkraft eine Täuschung?Mit Morgan FreemanUSA 2014"Rätselhafte Geschichte: Der Satanskult" um 3.30 Uhr entfällt4.05 Mysterien des WeltallsGibt es ein Schattenuniversum?Mit Morgan FreemanUSA 20144.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitPlanetenUSA 2010Mittwoch, 19.09.Bitte Programmänderung beachten:5.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitMondeUSA 2010"Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche" entfällt6.15 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSterneUSA 2010"ZDF-History: Die Apokalypse der Neandertaler" entfällt7.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSchwarze LöcherUSA 2009"Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao" entfällt7.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer UrknallUSA 2010"Rätselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka" entfällt8.30 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSupernovaUSA 2010"Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:16.15 Frontal 21-DokumentationTeurer WohnenDer Kampf um bezahlbare MietenDeutschland 2018"Vergessen im Westen" entfällt( weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte neue Beginnzeiten beachten:1.30 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff2.15 Dokumentarfilm in ZDFinfoInside Job3.45 Dirty DollarsMedikamentenhandel4.30 Dirty DollarsMenschenhandelPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell