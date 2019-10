ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 17. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 42/19Freitag, 18.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Leschs KosmosFürchtet Euch! Was die Angst mit uns machtDeutschland 20186.40 Leschs KosmosWirbelstürme - Monster auf AbwegenDeutschland 20197.10 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 20177.55 forum am freitag8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 Frontal 218.55 auslandsjournal9.25 Brexit - Scheidungskrieg in EuropaGroßbritannien 201910.10 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?10.55 auslandsjournal - die dokuMr. Brexit - Boris Johnsons Weg in die Downing StreetGroßbritannien 201911.25 auslandsjournal - die dokuHinter den Kulissen des BrexitProtokoll einer ScheidungGroßbritannien 201912.10 Die sieben größten Gefahren für die EUDeutschland 201912.55 Die sieben größten Fehler der EUDeutschland 201713.45 Wunder der WissenschaftRollende Spinnen und Seestern-ZerstörerGroßbritannien 201714.30 Wunder der WissenschaftBlutende Gletscher und Tattoos durch BlitzeGroßbritannien 201515.15 Wunder der WissenschaftMysteriöse Klumpen und winkende SpinnenGroßbritannien 201716.00 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 201716.45 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 201517.35 Leschs KosmosDigitale Revolution: die Zukunft des LernensDeutschland 2019( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der SchrumpfköpfeGroßbritannien 201722.25 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDie Skelette von YorkGroßbritannien 201723.10 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis der MoorleichenGroßbritannien 201723.55 Terra XMagisches DeutschlandDeutschland 20150.40 heute journal1.10 Mordakte MittelalterTod eines DichtersFilm von Bruce Burgess, Danny O'BrienGroßbritannien 20151.50 Mordakte MittelalterDas Ende von König Edward II.Großbritannien 20152.35 Mordakte MittelalterIntrige um Englands ThronFilm von Bruce Burgess, Danny O'BrienGroßbritannien 20153.20 Mordakte MittelalterDie Queen, ihr Liebhaber und dessen EhefrauFilm von Bruce Burgess, Danny O'BrienGroßbritannien 20154.05 Mordakte MittelalterKindsmord im TowerFilm von Bruce Burgess, Danny O'BrienGroßbritannien 20154.50 Mordakte MittelalterDer Sohn des PapstesFilm von Bruce Burgess, Danny O'BrienGroßbritannien 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell