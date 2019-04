ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 17. April 2019

Mainz (ots) -Woche 16/19Donnerstag, 18.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Operation souveräne GrenzenAustraliens harte Migrationspolitik6.05 Migration - Die Welt auf Wanderschaft6.50 Die Killer von Long IslandEinwanderer unter GeneralverdachtUSA 20187.35 Kinder in Käfigen - Trumps FlüchtlingspolitikUSA 20188.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 20189.10 auslandsjournal - die dokuJemen - der Krieg, die Kinder und der HungerJemen 20199.40 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranAlte RivalenUSA 201811.25 Ewiger AufruhrDie Geschichte des Nahostkonflikts12.10 Teheran extrem - Subkultur im GottesstaatFrankreich 201812.55 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 201913.40 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht14.25 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 2016( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1987-89: Endzeitangst und MauerfallDeutschland 201722.25 ZDF-HistoryAlltag in Ost und West - Leben im geteilten DeutschlandDeutschland 201923.10 ZDF-HistoryDie zwei Leben des FalcoDeutschland 201823.55 ZDF-HistoryDie Akte RamsteinDeutschland 20180.40 heute journal1.05 UFOs Declassified - Die GeheimaktenVerfolgungsjagd am HimmelUSA 20171.50 UFOs Declassified - Die GeheimaktenZum Abschuss freigegebenUSA 20172.40 UFOs Declassified - Die GeheimaktenPanik in L.A.USA 20173.25 UFOs Declassified - Die GeheimaktenAlarmstufe RotUSA 20174.10 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 20104.55 Mysterien des WeltallsSind wir alle Aliens?Mit Morgan FreemanUSA 2015Freitag, 19.04.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Mysterien des WeltallsWie denken Außerirdische?Mit Morgan FreemanUSA 20136.20 Mysterien des WeltallsWer sind wir wirklich?Mit Morgan FreemanUSA 20107.05 Leschs KosmosUngelogen! Die Wahrheit hinter der LügeDeutschland 20197.35 forum am freitag7.50 auslandsjournalDeutschland 2019"Frontal 21" um 8.00 Uhr entfällt8.20 Die großen Irrtümer der GlobalisierungHandel, Kriege, FlüchtlingeDeutschland 20199.05 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals10.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.40 Ausgebremst - Überlebenskampf der Autobauer12.10 Gefährlicher Elektroschrott - Endstation Afrika12.55 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 201813.25 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201614.10 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 ZDF-HistoryDie Krake - Die Geschichte der StasiDeutschland 201823.10 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 201623.55 ZDF-HistoryDer Größte - Muhammad AliDeutschland 20190.40 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 20181.25 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 20182.10 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 20182.55 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 20183.40 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 20164.25 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 20184.55 ZDF-HistoryAtatürk - Soldat, Rebell, VisionärDeutschland 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell