ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 20/18Donnerstag, 17.05.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:5.35 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen BrennpunktGroßbritannien 2015( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:9.50 In der SchuldenfalleZwischen Kontopfändung und GerichtsvollzieherDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.35 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandKein Geld für KinderDeutschland 201612.05 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201712.35 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 201613.05 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 201813.40 ZDF-HistoryDer Todesstreifen - Anatomie einer GrenzeDeutschland 200914.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 201715.05 ZDF-HistoryMielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der StasiDeutschland 201015.50 ZDF-HistoryDas Wunder von Berlin - Die DokumentationDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Jack the Ripper - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 201523.55 Loch Ness - Mythos auf dem PrüfstandDeutschland 20150.40 heute journal1.05 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang QingDeutschland 20171.50 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 20162.35 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 20153.20 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20164.05 Despot Housewives - Die Frauen der DiktatorenGenossin Nummer einsDeutschland 20164.50 DespotenPapa Doc - Haitis AlbtraumGroßbritannien 2015Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell