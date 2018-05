ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 21/18Samstag, 19.05.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:Programmänderung:14.15 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 2014Die SS - Mythos Odessa um 14.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)______________________________________________________Sonntag, 20.05.Programmänderungen:20.15 Ihr letztes Konzert - Die Terrornacht von ManchesterEscaping the Rock - Alcatraz - um 20.15 Uhr - entfällt!21.00 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall des Harvey WeinsteinUSA 2018Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand um 21.00 Uhr - entfällt!21.45 ZDF-HistoryGeheimes Hollywood - Die dunkle Seite der TraumfabrikDeutschland 2015Mordfall Martin Luther King - um 21.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)___________________________________________________Dienstag, 22.05.Programmänderung:5.00 ZDF-HistoryHitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans KammlerDeutschland 2014ZDF-History: Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot um05.00 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________Neue Beginnzeiten:20.15 Neues WirtschaftswunderWer gewinnt beim Aufschwung?Deutschland 201721.00 ZDFzeitWo lebt es sich am besten?Die große Deutschland-StudieDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________Mittwoch, 23.05.Programmergänzung:13.45 ZDF.reportageDeutschland XXLMünchen - Bahnhof der SuperlativeDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________Woche 22/18Mittwoch, 30.05.Programmänderung und neue Beginnzeiten:19.30 ZDFzeitObi, Hornbach & Co.Der große Baumarkt-CheckDeutschland 201820.15 Die Fleischpanscher - Wie aus Wasser Wurst wirdDeutschland 201820.45 ZDFzeitNelson Müllers Essens-CheckWie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go?Deutschland 201821.30 ZDFzeitRossmann, dm & Co.Der große Drogeriemarkt-TestDeutschland 201722.15 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 201823.00 ZDFzeitDas Lidl-ImperiumDer Discounter im Qualitäts-CheckDeutschland 201723.45 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieBackwaren, Fruchtsäfte & Co.Deutschland 20180.30 ZDFzeitDie Tricks der LebensmittelindustrieTurbo-Salami, Tütensuppen & Co.Deutschland 20171.15 heute journal1.45 Auf der Straße - Sascha Bisley unter ObdachlosenDeutschland 2018Armes reiches Deutschland - Kein Geld für Kinder um 02.00 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell