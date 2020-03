ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. März 2020

Mainz (ots) -Woche 12/20 Mittwoch, 18.03.Bitte Programmänderungen beachten:8.45 Müll in der Megacity Die Geschichte New Yorks Deutschland 2014"Mördern auf der Spur: Leiche gesucht" entfällt 9.30 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von London Deutschland 2016"Mörderjagd: Eine gefährliche Familie" entfällt 10.15 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Tokio Deutschland 2016"Mörderjagd: Grenzenlose Gier" entfällt 11.00 Müll in der Megacity Die Geheimnisse von Mumbai Deutschland 2016"Der Fall Jane Andrews" entfällt 11.45 Die Plastik-Invasion - Coca-Cola und der vermüllte Planet Frankreich 2019"Der Fall Maureen Cosgrove" entfällt( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen beachten:21.15 ZDF-History Grippe, Pest und Cholera - Die Geschichte der großen Seuchen Deutschland 2020"Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr" entfällt 21.45 ZDFzoom Mangelware Medizin? Corona, China und der Arzneimittelmarkt Deutschland 2020"Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran: Neue Kriege" um 22.00 Uhr entfällt 22.15 Die Virus-Krise Deutschland stemmt sich gegen Covid-19 Deutschland 2020"Geheimes Israel - Der Mossad: Überlebenskampf" um 22.45 Uhr entfällt 23.00 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017"Geheimes Israel - Der Mossad: Permanente Bedrohung" um 23.30 Uhr entfällt 23.45 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015 0.30 Leschs Kosmos Fürchtet Euch! Was die Angst mit uns macht Deutschland 2018"Geheimes Israel - Der Mossad: Gefährliche Nachbarn" um 0.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.00 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4548710OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell