ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 29/18Dienstag, 17.07.Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:Beginnzeitkorrekturen:5.35 Goodbye DDRMielke und die Freiheit6.20 Goodbye DDRKati und der schöne Schein(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:9.20 Mördern auf der SpurCold CasesDeutschland 20169.50 Mördern auf der SpurLeiche gesuchtDeutschland 201610.20 Ermittler!Beweise auf dem Prüfstand10.50 Ermittler!Nächtliche Besucher11.20 Ermittler!Teenager im Visier11.50 Ermittler!Im Dunkel der Nacht12.20 Ermittler!Fatale Schüsse12.50 ZDF-HistoryDie großen Kriminalfälle der GeschichteDeutschland 2008(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.40 Entscheidende Momente der GeschichteDie Schlacht von BouvinesFrankreich 201721.05 Burgen - Monumente der MachtChâteau Gaillard21.50 Burgen - Monumente der MachtDover Castle22.35 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201123.00 Arena der Gladiatoren - Das Kolosseum23.45 NeroRetter Roms?Italien 20100.30 heute journal1.00 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 20151.45 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 20152.30 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 20153.15 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Martin Luther bis Königin LuiseDeutschland 20154.00 Momente der Geschichte IIWendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der BauernDeutschland 2015(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_____________________________________________________________________Woche 30/18Sonntag, 22.07.Programmänderung:7.45 ZDF.reportageSchrottplatz XXLDeutschlands größter Auto-VerwerterDeutschland 2017Schrottplatz XXL - Deutschlands größter Auto-Verwerter um 07.45 Uhr- entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderung:0.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltNahkampfDeutschland 2017Ursprung der Technik, Erfindungen für die Unterwelt um 00.00 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)________________________________________________________________Dienstag, 24.07.Programmänderung:8.00 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit?Deutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_______________________________________________________________Freitag, 27.07.Programmänderung:05.30 ZDF-HistoryPutsch gegen die deutsche EinheitDeutschland 2010ZDF-History: Stalin - Der rote Zar um 05.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_________________________________________________________________Woche 33/18Freitag, 17.08.Programmänderung:9.15 Giganten in Gefahr - Der Kampf um die letzten Beluga-StöreDeutschland 2015Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus um 09.15 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)_________________________________________________________________Woche 34/18Samstag, 18.08.Programmänderung:6.30 Giganten in Gefahr - Der Kampf um die letzten Beluga-StöreDeutschland 2015Indiens Superreiche - Zwischen Elend und Luxus um 06.30 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell