ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. August 2017

Woche 33/17Donnerstag, 17.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.35 Momente der Geschichte IIEntscheidende SchlachtenDeutschland 20159.20 Momente der Geschichte IIDie Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und HexenDeutschland 201510.05 Momente der Geschichte IIWege der DeutschenDeutschland 201510.50 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV.Deutschland 201511.35 Momente der Geschichte IIGroße Gestalten: Von Martin Luther bis Königin LuiseDeutschland 201512.20 ZDF-History3000 Jahre Schlachtfeld DeutschlandDeutschland 201613.05 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika13.55 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 201614.40 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Licht des ReichtumsUSA 201615.25 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die Millionenklagen16.10 American Terrorist - Vom Versagen der GeheimdiensteUSA 201517.35 Sabrinas Weg in den Dschihad - Verführt vom IS18.05 ZDFzoomGeneration DschihadDeutsche Jugendliche und der TerrorDeutschland 201618.35 Einsame Wölfe des TerrorsGefahr durch islamistische EinzelkämpferGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:1.55 Die Amerika-SagaGeburt einer Nation2.40 Die Amerika-SagaDer Weg nach Westen(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrektur:4.50 Die Amerika-SagaCowboys und Indianer