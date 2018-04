ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 16. April 2018

Mainz (ots) -Woche 16/18Dienstag, 17.04.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Unser UniversumStärker als die Sonne6.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitPlanetenUSA 20106.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSchwarze LöcherUSA 20097.40 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDie Whitechapel-MordeGroßbritannien 20178.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer Badewannen-MörderGroßbritannien 20179.10 Dem Verbrechen auf der SpurDie Visitenkarte des TätersGroßbritannien 20119.55 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleDie Lust am Töten: Jürgen BartschDeutschland 201610.40 Aufgeklärt - Spektakuläre KriminalfälleWenn Frauen töten: Marianne BachmeierDeutschland 201611.25 Mördern auf der SpurDie BlutspurDeutschland 2016"Dem Verbrechen auf der Spur: Eine Frage der Schrift" um 11.30 Uhrentfällt11.55 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 201612.20 Mördern auf der SpurSerientäterDeutschland 201612.50 ZDF-HistoryPromis vor GerichtDeutschland 201813.35 Komplizen des Bösen1918-1923: Die alten KämpferDeutschland 201714.20 Komplizen des Bösen1923-1928: Der lange Weg zur MachtDeutschland 201715.05 Komplizen des Bösen1929-1934: Nacht über DeutschlandDeutschland 201715.50 Komplizen des Bösen1933-1938: Faszination und GewaltDeutschland 201716.35 Komplizen des Bösen1935-1939: Scheinwelt auf dem BerghofDeutschland 201717.20 Komplizen des Bösen1939-1941: Größenwahn und IllusionDeutschland 201718.05 Komplizen des Bösen1939-1942: Heydrich und der HolocaustDeutschland 201718.50 ZDF-HistoryDeutschland - Deine WerbungDeutschland 2011( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 201723.10 ZDF-HistoryDer letzte Tag: Romy SchneiderDeutschland 201523.55 The true story of Madonna0.40 Terra XWelt der MumienDeutschland 20141.25 Terra XSchätze aus dem Eis2.05 Die Akte TutanchamunDer Tod des PharaoDeutschland 20152.50 Die Akte TutanchamunDie Schätze des PharaoDeutschland 20153.35 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 20154.20 Schätze des alten ÄgyptenNofretete und die Goldmaske des TutanchamunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell