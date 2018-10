ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 15. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 42/18Dienstag, 16.10.Bitte Beginnzeikorrektur beachten:12.55 ZDF-HistoryEiskalte Leidenschaft - der Aufstieg der Leni RiefenstahlDeutschland 2018Bitte Beginnzeikorrekturen beachten:21.40 Geheimnisse der KircheRätsel um MariaNeuseeland 201522.25 Geheimnisse der KircheWar Jesus verheiratet?Neuseeland 201523.10 Die InquisitionHäretiker in EnglandGroßbritannien 201423.55 Die InquisitionHexenjagdGroßbritannien 20140.40 Die InquisitionKetzerverfolgung in SpanienGroßbritannien 20141.25 Die InquisitionTempler und KatharerGroßbritannien 20142.10 Hexenwahn - Die DokumentationDeutschland 20142.40 Das war dann mal wegAlltagDeutschland 20173.25 Mythos Lotto - Hoffen auf das große GlückDeutschland 20184.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1980-83: Kalter Krieg und heißer RockDeutschland 20174.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt1984-86: Superstars und SupergauDeutschland 2017Donnerstag, 18.10.Bitte neue Beginnzeiten beachten:1.15 Die Akte VW - Geschichte eines Skandals2.45 Crime and Justice - das Justizsystem der USAAmerika und die Millionenklagen( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell