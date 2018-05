ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 15. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 20/18Mittwoch, 16.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:11.35 Das war dann mal wegDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 12.35 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:13.05 plan b: Mode ohne MakelDer Weg zu nachhaltiger ModeDeutschland 201813.35 Rivalen: Adidas und PumaFrankreich 201414.20 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen KodakSingapur 2016( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Kriminelle KarrierenJordan Belfort - Der Wolf of Wall StreetDeutschland 201616.35 ZDFzoomIn den Fängen der AbzockerWie Anleger um Milliarden gebracht werdenDeutschland 201717.20 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman BrothersSingapur 201618.05 Tod eines Bankers18.50 Kriminelle KarrierenAllen Stanford - Finanzpirat der KaribikDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:22.25 Italiens MafiaPaten vor Gericht23.10 Italiens MafiaDie Frauen der Cosa Nostra23.55 Italiens MafiaDer Clan der 'Ndrangheta0.40 heute journal1.05 TäterjagdDer Fall Nathalie Villermet1.50 TäterjagdDer Fall Karine Schaaff2.35 TäterjagdDer Fall der Familie Flactif3.20 MörderjagdMord ohne Leiche4.05 MörderjagdDie Frage der Schuld4.50 MörderjagdGrenzenlose GierPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell