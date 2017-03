ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 15. März 2017

Mainz (ots) -Woche 12/17Samstag, 18.03.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:Programmänderung:8.30 Kriminelle KarrierenKim Dotcom - König der RaubkopiererDeutschland 2016Minutes of Fame um 08.30 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:22.15 Geheimnisse der digitalen RevolutionPCs erobern die WeltDeutschland 201623.10 Geheimnisse der digitalen RevolutionSpieler, Hacker, NerdsDeutschland 201623.55 Geheimnisse der digitalen RevolutionMultimedia und InternetDeutschland 20160.40 Geheimnisse der digitalen RevolutionFreiheitskämpfer und VerbrecherDeutschland 20161.25 Ich weiß, wer du bistAuf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft2.05 Die Scheinwelt von Facebook & Co.Das Geschäft mit gekauften Likes2.50 Die Facebook-StoryMark Zuckerberg: Das wahre Gesicht hinter Facebook3.35 Weltmacht GoogleWie ein Konzern unser Leben beeinflusstDeutschland 20154.15 Hasskommentare und falsche LikesManipulation im NetzAlles nur Lüge? Um 04.30 Uhr - entfällt!____________________________________________________________________Sonntag, 19.03.Beginnzeitkorrekturen:5.00 heute-show5.35 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel6.20 Die Crashtester - Unfallforscher ermittelnDeutschland 20167.00 Diesel im BlutTrucker zwischen Abschlepphof und RennpisteDeutschland 20167.45 Die AbschlepperEine Familie mit Haken8.30 Die TruckerImmer gegen die Uhr9.15 Die TruckerMit Vollgas zur Hochzeit10.00 Reise durch die ErdgeschichteDie Eurasische PlatteDeutschland 201510.45 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 201511.25 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 2013(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:20.55 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet unter EisGroßbritannien 200821.40 Katastrophen der ErdgeschichteMega-VulkaneGroßbritannien 200822.25 Katastrophen der ErdgeschichteAsteroideneinschlagGroßbritannien 200823.10 Katastrophen der ErdgeschichtePlanet in GefahrGroßbritannien 200823.50 Katastrophen, die Geschichte machtenDie VarusschlachtKanada 20130.35 Katastrophen, die Geschichte machtenDer Hurrikan von GalvestonKanada 20131.15 Katastrophen, die Geschichte machtenDer unbekannte VulkanausbruchKanada 20131.55 Die Geburt BritanniensVerborgene VulkaneGroßbritannien 20102.40 Die Geburt BritanniensEiszeitGroßbritannien 20103.25 Die Geburt BritanniensGold aus dem AllGroßbritannien 20104.10 Reise durch die ErdgeschichteDer Pazifische FeuerringDeutschland 20154.50 Reise durch die ErdgeschichteIm Westen des Pazifischen FeuerringsDeutschland 2015___________________________________________________________________Montag, 20.03.Programmänderung:12.15 Müll in der MegacityDie Geheimnisse von LondonDeutschland 2016Leschs Kosmos um 12.15 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.55 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 20160.40 heute-journal1.05 Mythos Freimaurer - Die geheimnisvollen Rituale und Symbole1.50 Die Amerika-SagaEinwanderer und Wolkenkratzer2.35 Die Amerika-SagaÖlbarone und Mafiosi3.15 Die Amerika-SagaPleiten, Sand und Hunger4.00 Die Amerika-SagaArsenal der Freiheit4.45 Die Amerika-SagaSupermacht und Rock 'n' Roll____________________________________________________________________Dienstag, 21.03.Beginnzeitkorrekturen:21.40 Spuren des KriegesNormandie 194422.25 Spuren des KriegesHiroshima 194523.10 Bilder, die Geschichte schriebenDie Schlacht von Iwo Jima23.55 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas0.40 heute-journal1.05 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KünstlerDeutschland 20101.50 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer SoldatDeutschland 20102.35 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer "Führer"Deutschland 20103.20 Hitler privat - Das Leben des DiktatorsDer KriegsherrDeutschland 20104.00 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)________________________________________________________________Mittwoch, 22.03.Beginnzeitkorrekturen:22.25 ZDFzeitWer schlägt McDonald's?Das große Fastfood-Duell mit Nelson MüllerDeutschland 201623.10 ZDFzeitHühnchen, Nuggets & Co. - Wie gut sind Geflügelprodukte?Der große Test mit Nelson MüllerDeutschland 201623.55 ZDFzeitWie gut ist unser Fleisch?Der große Test mit Sternekoch Nelson MüllerDeutschland 20130.40 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 20171.10 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWohlstand in Gefahr?Deutschland 20161.40 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 20162.10 Szene Deutschland - Unter Junkiesmit Sascha Bisley2.50 Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko?Großbritannien 20143.35 Endstation DavidwacheEine Nacht auf St. PauliDeutschland 20154.20 Auf die Fresse! Straßen-Rap in DeutschlandDeutschland 2016____________________________________________________________________Donnerstag, 23.03.Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen:5.05 ZDF.reportageDie Multi-Kulti-CopsAuf Streife mit Atakan und NadjaDeutschland 20165.35 Hamburgs neues WahrzeichenDie Elbphilharmonie ist fertig6.20 ZDF.reportageHamburger Hafen - Zollkontrolle!Große Pötte, viele VersteckeDeutschland 20146.50 ZDF.reportageGleisbruch und KabelsalatBahnprofis im EinsatzDeutschland 20157.15 ZDF.reportageDrehkreuz Flughafen FrankfurtWo Fische fliegen und Mangos landenDeutschland 20167.45 ZDF.reportagePiste, Party, PulverschneeDer harte Job der WintermacherDeutschland 2017Terra Xpress - Vor dem Touristen-Sturm - um 07.45 Uhr - entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und Tod22.25 Geistesblitze - Geniale ErfindungenIm Angesicht der Gefahr23.10 Terra XDas Diesel-RätselAuf den Spuren genialer Forscher und Erfinder23.50 Terra XSieg der DampfraketeAuf den Spuren genialer Forscher und Erfinder0.35 heute-journal1.00 Mysterien des WeltallsDas GottesteilchenMit Morgan FreemanUSA 20131.45 Mysterien des WeltallsLeben ohne SonneMit Morgan FreemanUSA 20132.30 Mysterien des WeltallsHat Gott die Welt erschaffen?Mit Morgan FreemanUSA 20133.10 Mysterien des WeltallsWas ist Realität?Mit Morgan FreemanUSA 20133.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSupernovaUSA 20104.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitPlanetenUSA 2010_________________________________________________________________Freitag, 24.03.Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:5.25 Unser UniversumNeue Heimat Weltall6.10 Unser UniversumTechnik im All6.55 Mysterien des WeltallsHat Gott die Welt erschaffen?Mit Morgan FreemanUSA 20137.35 forum am freitag7.55 Frontal 21Deutschland 2017Zwischen Halbmond und Bundesadler um 08.00 Uhr - entfällt!8.40 ZDF-HistoryDie Deutschen und Europa - Vom Schlachtfeld zur UnionDeutschland 2015ZDF-History - Die Fidel-Castro-bänder um 09.15 Uhr - entfällt!9.25 Ach, Europa! - Europa entsteht im OrientDer Fall des Salvador Allende um 10.00 Uhr - entfällt!10.10 Ach, Europa! - Von Göttern und KaisernBankrott! Argentiniens Staatspleite 2001 - um 10.45 Uhr - entfällt!10.50 Ach, Europa! - Das islamische AbendlandBabys für die Junta um 11.30 Uhr - entfällt!11.35 Ach, Europa! - Es werde Licht!12.15 Ach, Europa! - Zwischen Himmel und HölleFlucht in die USA - Die Illusion vom besseren Leben um 12.15 Uhr -entfällt!(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:22.25 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des Atomzeitalters23.10 Leschs KosmosTschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau?Deutschland 201623.40 Leschs KosmosAlbtraum Atombombe - 70 Jahre und kein Ende?Deutschland 20150.10 Leschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashDeutschland 20170.40 heute-journal1.05 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 20111.50 ZDF-HistoryDie Büchse der Pandora - Krieg und ErfindungDeutschland 20162.35 Das Doku-QuizErfindungenDeutschland 20153.15 Moderne Wunder: Auf Biegen und BrechenUSA 20094.00 Moderne Wunder: Extreme Hitze(weiter im Ablauf wie vorgesehen)