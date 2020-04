ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 15. April 2020

Mainz (ots) -Woche 20/20 Samstag, 09.05.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 1929 - Der große Börsencrash Schwarzer Donnerstag Frankreich 20096.15 1929 - Der große Börsencrash Kampf gegen die Krise Frankreich 20097.00 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 20167.45 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 20168.30 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 20169.15 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 20179.43 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017alle bis 10.30 Uhr zuvor eingeplanten Programme entfallen( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )Sonntag, 10.05.Bitte die komplette Umplanung des Sendetags, außer der heute-show, beachten:5.30 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 20196.15 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 20207.00 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 20187.45 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 20178.30 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall Deutschland 20179.15 ZDFzoom Angriff von innen Die Umsturzpläne rechtsextremer Sicherheitskräfte Deutschland 20209.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress10.00 Der Fall Susanne Albrecht Die vielen Leben einer RAF-Terroristin Deutschland 201710.45 Tod in Bad Kleinen Das letzte Gefecht der RAF Deutschland 201811.30 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 201412.15 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 201413.00 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 201413.45 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 201414.30 Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi Deutschland 201415.15 Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF Deutschland 201416.00 ZDFzoom Angriff von innen Die Umsturzpläne rechtsextremer Sicherheitskräfte Deutschland 202016.30 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 201917.15 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 202018.00 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 201818.45 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 201719.40 heute-show wie geplant 20.15 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 202021.00 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 201621.45 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 201622.30 1929 - Der große Börsencrash Schwarzer Donnerstag Frankreich 200923.15 1929 - Der große Börsencrash Kampf gegen die Krise Frankreich 20090.00 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 20180.45 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 20141.30 Rechtsrock in Deutschland - Das Netzwerk der Neo-Nazis Deutschland 20192.15 Wurzeln der Gewalt - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 20203.00 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 20183.45 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 20174.15 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall Deutschland 2017Montag, 11.05.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 2020"Hard Time - Knast in Vegas: Spezialfälle" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4572006OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell