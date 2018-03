ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 14. März 2018

Mainz (ots) -Woche 12/18Samstag, 17.03.Bitte Programmänderung beachten:15.15 Die Geheimnisse der TotenRechtsmedizin auf TäterjagdDeutschland 2016"Dem Täter auf der Spur - Verbrecherjagd mit DNA-Test" entfällt( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:21.45 Escaping the Rock - AlcatrazFlucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis"Crime and Justice - das Justizsystem der USA: Todesstrafe"entfällt( weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 12/18Sonntag, 18.03.Bitte Programmänderung beachten:9.15 ZDF.reportageDeutschland hat GrippeSchlange stehen im WartezimmerDeutschland 2018"ZDF.reportage: Vorsicht, Taschendiebe! Fahnder im Einsatz"entfällt( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:20.15 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitlers FamilieDeutschland 2011"Kindheit im Dritten Reich: Faszination und Verblendung" entfällt21.00 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und das GeldDeutschland 2011"Kindheit im Dritten Reich: Bomben und Verbrechen" entfällt21.45 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Himmlers MachtDeutschland 2011"Kindheit im Dritten Reich: Trauma und Verdrängung" entfällt22.30 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Speers TäuschungDeutschland 201123.15 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Hitler und die FrauenDeutschland 20110.00 Geheimnisse des "Dritten Reichs"Rommel - Mythos und WahrheitDeutschland 20110.45 Komplizen des Bösen1918-1923: Die alten KämpferDeutschland 20171.30 Komplizen des Bösen1923-1928: Der lange Weg zur MachtDeutschland 20172.15 Komplizen des Bösen1929-1934: Nacht über DeutschlandDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 12/18Montag, 19.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:21.00 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur Bombe"Fatale Erfindungen: Die großen Irrtümer des Nobel- Komitees"entfällt21.45 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des Atomzeitalters22.30 Terra XSieg der FeuermaschineAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 200823.15 Terra XDas unsichtbare NetzAuf den Spuren genialer Forscher und ErfinderDeutschland 20110.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der GewaltAngriff aus der LuftDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )_____________________________________________________________________Woche 12/18Mittwoch, 21.03.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:18.45 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im VisierDeutschland 2015"Staatsanwälte - Menschenhandel und Polizistenmord" entfällt( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:20.15 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am LadentischDeutschland 2017"Paintball - Sport oder Kriegsspiel?" entfällt( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:21.45 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 201622.30 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:0.00 Jagd auf SchleuserBundespolizei im EinsatzDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderung beachten:4.45 Serienkiller - Mörderische TriebeDeutschland 2013"Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh" entfälltPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell