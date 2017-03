ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 14. März 2017

Mainz (ots) -Woche 11/17Mittwoch, 15.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Barack Obama - die unvollendete PräsidentschaftUSA 20166.20 Black in the USARassismus und tödliche UnruhenDeutschland 20167.05 Die Macht des Ku-Klux-KlanSchatten über North Carolina7.45 Die Rückkehr des Ku-Klux-KlanRassisten in den Südstaaten8.35 Cops außer KontrolleAmerikas Kampf gegen PolizeigewaltUSA 20169.15 Flucht in die USA - Die Illusion vom besseren LebenFrankreich 201610.05 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Schatten der ArmutUSA 201610.50 Die ungleichen Staaten von AmerikaIm Licht des ReichtumsUSA 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:13.10 ZDF-HistoryRoms Rache - Die Schlacht im HarzDeutschland 201113.35 ZDF-HistoryCäsarenwahn - Die Droge der MachtDeutschland 201314.20 Attentate auf FrancoWiderstand gegen einen DiktatorDeutschland 201615.05 ZDF-HistoryTyrann und Verführer - Muammar GaddafiDeutschland 201115.50 Stalins letzte SäuberungenDeutschland 201416.35 Hitler und MussoliniEine brutale FreundschaftDeutschland 200717.20 Hitler und MussoliniDer Weg in den UntergangDeutschland 200718.05 Mao - Der Lange Marsch zur Macht18.50 ZDF-HistoryMao - der rote KaiserDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell