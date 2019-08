ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 14. August 2019

Mainz (ots) -Woche 33/19Donnerstag, 15.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.10 37°Im Schatten der ClansEine Frage der EhreDeutschland 20198.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder!Mit der Verkehrspolizei im Einsatz9.25 Tödliche Rennen - Raser in der StadtDeutschland 201510.10 RockerkriegAufstieg der Hells AngelsDeutschland 201710.50 RockerkriegMord und VerratDeutschland 201711.35 RockerkriegNeue FrontenDeutschland 201712.20 Feindbild PolizeiPöbeleien und Angriffe auf Beamte13.05 Der Rhein - Strom der Geschichte14.35 Die Schätze der ErdeDiamanten und Smaragde15.20 Die Schätze der ErdeKohle und Öl16.05 Die Schätze der ErdeGold und Eisen16.50 Leschs KosmosGoldrausch in der TiefseeDeutschland 201617.20 Terra XDie Macht der VulkaneJahre ohne SommerDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Das Geheimnis der dunklen EnergieGroßbritannien 201621.40 Geheimnisse des KosmosDie Suche nach der letzten GrenzeUSA 201522.25 Geheimnisse des KosmosDie Vermessung der GalaxieUSA 201523.10 Mysterien des WeltallsWie sehen Aliens aus?Mit Morgan FreemanUSA 201023.50 Aliens - Die Jagd nach dem ersten BeweisGroßbritannien 20160.35 heute journal1.05 Die sieben Leben des Elvis PresleyGroßbritannien 20192.35 The true story of Madonna3.20 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II.Frankreich 20164.05 ZDFzeitCamilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen für die KroneDeutschland/Großbritannien 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell