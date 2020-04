ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 14. April 2020

Mainz (ots) -Woche 16/20 Donnerstag, 16.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 20195.55 Macht und Machenschaften Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal Deutschland 20206.40 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 20187.25 Schattenmacht Blackrock Wie gefährlich ist der Finanz-Gigant? Deutschland 20198.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress9.00 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 20189.45 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 201610.30 Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist11.15 Firmen am Abgrund: Marvel - Imperium der Superhelden USA 201912.00 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 202013.00 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 201813.45 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 201814.30 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 201815.15 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 201816.00 Das Jahr des Schwarzen Todes Die Pestepidemie von London 1349 Großbritannien 201416.45 Mysterien des Mittelalters Die Schlacht am Jordan Großbritannien 201717.35 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 201718.20 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 201719.00 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 201722.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 201723.10 Terra X Pioniere: Siegeszug der Düsenjets Deutschland 201223.50 Terra X Pioniere am Himmel - Das Rätsel um den ersten Flug Deutschland 20160.35 heute journal1.05 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 20191.50 Trump gegen China - Amerikas neuer Handelskrieg USA 20192.35 Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz? USA 20193.20 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 20174.05 Trumps Russland-Connection Das FBI, Mueller und die Wahrheit Frankreich 2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4570971OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell