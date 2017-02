ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 13. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 07/17Dienstag, 14.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Größenwahn in BetonHitlers Riesenhotel an der OstseeDeutschland 20156.55 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers BefehlFrankreich 20127.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress7.55 Tiere für die HerrenmenschenDas geheime Zuchtprogramm der NazisGroßbritannien 20148.40 ZDF-HistoryKrieg der ZeichnerDeutschland 20159.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 20089.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1936 bis 1939: Der Weg zum KriegDeutschland 200810.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1939 bis 1942: Krieg und VernichtungDeutschland 200811.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1942 bis 1945: Der UntergangDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.50 Sieg unter falscher Flagge - Olympia-Marathon 1936Deutschland 201616.35 Hitlers BerlinNazibauten in der HauptstadtDeutschland 200717.20 Hitlers Reich privatIn unbekannten FilmenDeutschland 2016( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:21.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs1933 bis 1935: GleichschaltungDeutschland 2008( weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell